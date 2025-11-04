Lazio, i clean sheet sono diventati ormai una certezza: in Italia nessuno meglio dei biancocelesti. In Europa invece...

Lazio, solidità e qualità: la squadra di Sarri non si ferma più. E i biancocelesti si confermano una delle migliori anche a livello europeo.

Una serata magica per la Lazio, che all’Olimpico continua la propria marcia di crescita sotto la guida di Maurizio Sarri. Contro il Cagliari, i biancocelesti hanno firmato la sesta partita consecutiva senza sconfitte, imponendosi con un netto 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. Una vittoria che conferma la ritrovata solidità e identità della squadra, capace di unire intensità difensiva e qualità offensiva.

La gara si è accesa con una giocata d’autore di Isaksen, che ha lasciato di sasso la difesa sarda prima di piazzare il pallone con un tocco da biliardo. Nel secondo tempo è poi arrivato il sigillo di Zaccagni, che ha trovato l’angolo alto con un sinistro preciso e potente. Due gol che raccontano una Lazio brillante, determinata e sempre più consapevole dei propri mezzi.

Ma il dato più significativo arriva dalla retroguardia: la Lazio ha mantenuto la porta inviolata per la quarta partita consecutiva, un traguardo che testimonia la crescita del gruppo anche sul piano dell’equilibrio tattico. Il lavoro di Sarri e del suo staff si vede, soprattutto nella fase difensiva: sincronismi, attenzione e capacità di leggere i momenti della gara stanno diventando marchi di fabbrica della nuova Lazio.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, la Lazio è oggi la squadra con più clean sheet in Serie A: sei in totale. Un risultato che la colloca ai vertici non solo del campionato italiano ma anche del panorama europeo: nei cinque maggiori tornei continentali, soltanto l’Arsenal ha fatto meglio con sette partite concluse senza subire gol. Numeri che certificano la solidità biancoceleste, unita a una costante crescita nella costruzione del gioco e nella gestione delle partite.

La Lazio di Sarri, insomma, sta tornando a essere una squadra completa: compatta dietro, fluida a centrocampo e pericolosa davanti. Con giocatori come Zaccagni, Isaksen e Luis Alberto sempre più protagonisti, il club capitolino può guardare con fiducia alle prossime sfide, sia in campionato sia in Europa. Il vento all’Olimpico è freddo, ma la Lazio scalda i suoi tifosi con prestazioni di alto livello, confermandosi una delle realtà più solide e ambiziose di questa Serie A.