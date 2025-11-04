 Lazio, i clean sheet sono diventati ormai una certezza: in Italia nessuno meglio dei biancocelesti. In Europa invece...
Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Le ultimissime sull'attaccante dell'Inter in vista della sfida di domenica

Isaksen Lazio, il danese si sta rivelando l'arma in più di Sarri: contro il Cagliari è arrivata quella conferma

Lazio, Sarri ritrova gli esterni contro il Cagliari: Isaksen e Zaccagni sono ritornati decisivi. Le ultime

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste si è ripreso il ruolo da protagonista nell'undici di Sarri. E c'è una novità importante sulla sua convocazione con l'Italia

2 ore ago

Lazio, solidità e qualità: la squadra di Sarri non si ferma più. E i biancocelesti si confermano una delle migliori anche a livello europeo.

Una serata magica per la Lazio, che all’Olimpico continua la propria marcia di crescita sotto la guida di Maurizio Sarri. Contro il Cagliari, i biancocelesti hanno firmato la sesta partita consecutiva senza sconfitte, imponendosi con un netto 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. Una vittoria che conferma la ritrovata solidità e identità della squadra, capace di unire intensità difensiva e qualità offensiva.

La gara si è accesa con una giocata d’autore di Isaksen, che ha lasciato di sasso la difesa sarda prima di piazzare il pallone con un tocco da biliardo. Nel secondo tempo è poi arrivato il sigillo di Zaccagni, che ha trovato l’angolo alto con un sinistro preciso e potente. Due gol che raccontano una Lazio brillante, determinata e sempre più consapevole dei propri mezzi.

Ma il dato più significativo arriva dalla retroguardia: la Lazio ha mantenuto la porta inviolata per la quarta partita consecutiva, un traguardo che testimonia la crescita del gruppo anche sul piano dell’equilibrio tattico. Il lavoro di Sarri e del suo staff si vede, soprattutto nella fase difensiva: sincronismi, attenzione e capacità di leggere i momenti della gara stanno diventando marchi di fabbrica della nuova Lazio.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, la Lazio è oggi la squadra con più clean sheet in Serie A: sei in totale. Un risultato che la colloca ai vertici non solo del campionato italiano ma anche del panorama europeo: nei cinque maggiori tornei continentali, soltanto l’Arsenal ha fatto meglio con sette partite concluse senza subire gol. Numeri che certificano la solidità biancoceleste, unita a una costante crescita nella costruzione del gioco e nella gestione delle partite.

La Lazio di Sarri, insomma, sta tornando a essere una squadra completa: compatta dietro, fluida a centrocampo e pericolosa davanti. Con giocatori come Zaccagni, Isaksen e Luis Alberto sempre più protagonisti, il club capitolino può guardare con fiducia alle prossime sfide, sia in campionato sia in Europa. Il vento all’Olimpico è freddo, ma la Lazio scalda i suoi tifosi con prestazioni di alto livello, confermandosi una delle realtà più solide e ambiziose di questa Serie A.

