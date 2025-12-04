Lazio, chi è l’ultimo superstite dell’ultima Coppa Italia conquistata dalla squadra biancoceleste

Lazio, chi è superstite dell’ultime Coppa Italia della squadra biancoceleste? Ecco il racconto

L’ultimo grande trionfo della Lazio in Coppa Italia risale al 2019, una stagione che molti tifosi biancocelesti ricordano ancora con emozione. In quell’occasione la Lazio di Simone Inzaghi riuscì a imporsi sull’Atalanta con un netto 2-0 nella finale disputata allo Stadio Olimpico, grazie alle reti di Milinković-Savić e Correa. Un successo che consolidò ulteriormente il rapporto tra la squadra e la competizione nazionale, nella quale la Lazio vanta una tradizione particolarmente gloriosa. Ma oggi, a distanza di diversi anni da quella vittoria, è interessante chiedersi: chi sono i giocatori ancora presenti in rosa che presero parte a quel trionfo?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i superstiti di quella memorabile serata sono soltanto tre, a testimonianza del profondo rinnovamento che ha interessato la Lazio nelle ultime stagioni. Il primo è Adam Marušić, uno dei giocatori più duttili e longevi dell’attuale organico. Il montenegrino, già allora titolare, scese in campo nella finale del 2019 contribuendo alla solidità difensiva che permise alla Lazio di contenere l’Atalanta e di gestire con maturità i momenti chiave della partita.

Gli altri due superstiti sono Danilo Cataldi e Patric. Entrambi non furono impiegati in quella finale, rimanendo in panchina, ma facevano parte della rosa che conquistò il trofeo e sono tuttora figure importanti all’interno dello spogliatoio. Cataldi, romano e tifoso della Lazio, è oggi uno dei simboli della squadra, mentre Patric rappresenta un esempio di professionalità e adattabilità, avendo attraversato numerosi cambi tecnici e tattici rimanendo sempre a disposizione del progetto biancoceleste.

Il fatto che solo tre giocatori siano rimasti rispetto alla rosa del 2019 evidenzia quanto la Lazio sia cambiata nel tempo, passando attraverso nuove filosofie di gioco, nuovi allenatori e nuove esigenze di mercato. Allo stesso tempo, però, dimostra anche la continuità di alcuni elementi che, anno dopo anno, hanno mantenuto un legame forte con il club e con i tifosi.

Con la Coppa Italia che torna a essere un obiettivo concreto per l’attuale Lazio, il ricordo del trionfo del 2019 e dei suoi ultimi testimoni rappresenta uno stimolo prezioso per ritrovare quello spirito vincente che ha sempre accompagnato i colori biancocelesti.

