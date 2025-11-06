Lazio, Castellanos pesa in attacco. La sua assenza cosa sta portando in casa biancoceleste? - Lazio News 24

Lazio, l’assenza di Castellanos pesa: il Taty pronto al rientro dopo l’Inter

L’attacco della Lazio di Maurizio Sarri sta pagando caro l’assenza di Valentín Castellanos, un’assenza che si è fatta sentire in modo evidente nelle ultime giornate di campionato. Il centravanti argentino, fermo ormai da alcune settimane, salterà ancora una partita — la trasferta di San Siro contro l’Inter — prima di tornare finalmente a disposizione durante la prossima sosta, come confermato dallo stesso tecnico biancoceleste.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i numeri della Lazio con e senza Castellanos raccontano una storia chiara: il gioco offensivo di Sarri cambia radicalmente quando il Taty è in campo. L’attaccante argentino non è il classico bomber da venti gol a stagione, ma il suo contributo alla manovra è diventato essenziale. Castellanos agisce da punto di riferimento, sa giocare di sponda, far salire la squadra e creare spazi per i compagni, caratteristiche che fanno la differenza nel sistema di gioco sarriano.

Già nella passata stagione, l’assenza di Castellanos tra febbraio e aprile aveva inciso pesantemente sul rendimento biancoceleste: la percentuale di vittorie della Lazio era crollata dal 66% al 17%. Un dato eloquente che evidenzia quanto il Taty sia fondamentale per mantenere equilibrio e fluidità nella fase offensiva.

Quest’anno la situazione non è molto diversa. Nelle quattro partite disputate senza Castellanos, la Lazio ha raccolto soltanto due pareggi e due sconfitte, segnando appena tre reti. Con l’argentino in campo, invece, i biancocelesti avevano realizzato dieci gol in sei giornate, dimostrando maggiore incisività e capacità di finalizzare le azioni.

Anche i compagni ne risentono: giocatori come Isaksen o Dia faticano a trovare la giusta posizione e a rendere al meglio senza il supporto di Castellanos, che con i suoi movimenti aiuta a liberare spazi e a velocizzare il possesso palla. La sua capacità di legare i reparti e di interpretare il ruolo di centravanti moderno lo rende un elemento imprescindibile nel progetto tecnico di Sarri.

Dopo la sfida contro l’Inter, la Lazio potrà finalmente riabbracciare Castellanos. Il suo rientro sarà una boccata d’ossigeno per un attacco che, senza di lui, ha perso ritmo, soluzioni e fiducia. Tutti a Formello attendono il ritorno del Taty, pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco biancoceleste e a ridare nuova linfa alla manovra offensiva della Lazio.

