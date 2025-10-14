Lazio, chi al posto di Castellanos? Dia, Pedro oppure una soluzione a sorpresa

Lazio, emergenza senza fine: Sarri perde anche Castellanos e prepara nuovi piani. E attenzione ad una novità assoluta. I dettagli

Non c’è pace per la Lazio di Maurizio Sarri, costretta a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. Dopo i problemi fisici di Rovella, alle prese con la pubalgia, e gli stop di Marusic, Zaccagni e Dele-Bashiru (quest’ultimo comunque fuori lista), è arrivato anche l’infortunio di Taty Castellanos. L’attaccante argentino sarà costretto a restare ai box per circa un mese e mezzo, aggravando ulteriormente l’emergenza offensiva della Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, se il recupero procederà senza intoppi, Castellanos potrebbe tornare disponibile subito dopo la prossima sosta per le Nazionali. Le date cerchiate sul calendario sono quelle del 23 novembre, in occasione della sfida casalinga con il Lecce, oppure, più verosimilmente, il 29 novembre per la trasferta contro il Milan. Tuttavia, in un periodo così complicato, le certezze sono poche e Sarri dovrà ancora una volta reinventare la propria Lazio.

Alla ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio, il tecnico toscano inizierà a lavorare sulle alternative per sopperire all’assenza del suo centravanti. L’idea principale è quella di tornare al 4-3-3 in vista della difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, ma resta da capire chi guiderà l’attacco biancoceleste.

Nei piani dell’allenatore, il candidato principale è Boulaye Dia, rimasto a Roma anziché rispondere alla convocazione del Senegal a causa dei soliti problemi alla caviglia destra. L’attaccante, gestito con terapie e lavoro personalizzato durante la scorsa settimana, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra domani e giovedì, con l’obiettivo di essere disponibile per la gara contro i bergamaschi.

Tuttavia, le condizioni fisiche di Dia non sono ancora ottimali, motivo per cui Sarri e lo staff medico della Lazio valuteranno attentamente i carichi di lavoro. Se il senegalese non dovesse essere pronto, le alternative non mancano, ma nessuna offre garanzie assolute. Noslin rappresenta un’opzione, anche se lo stesso Sarri ha ammesso: “È un giocatore difficile da collocare in un contesto tattico preciso”.

Per questo motivo, prende sempre più corpo l’ipotesi di vedere Pedro impiegato da falso nove, una soluzione d’emergenza che potrebbe permettere alla Lazio di mantenere equilibrio e fluidità offensiva anche senza un centravanti di ruolo.

L’infermeria resta dunque il principale nemico della Lazio, chiamata a superare un periodo di grande difficoltà con determinazione, spirito di gruppo e creatività tattica. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»