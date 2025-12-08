Lazio, Castellanos e un futuro ad oggi abbastanza incerto. Cosa dicono le ultime indiscrezioni? - Lazio News 24

Lazio, mercato di gennaio: operazioni solo a saldo zero? La situazione attuale non lascia dubbi

Si attende solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a giorni, ma tutto lascia pensare che la Lazio dovrà affrontare il mercato di gennaio con la regola del saldo zero. Prima di poter acquistare nuovi profili, in particolare quel centrocampista richiesto da Sarri, la società dovrà cedere giocatori e puntare su eventuali plusvalenze. La strategia appare chiara: vendere per poter investire, senza gravare sul bilancio.

Tra i nomi più discussi nelle ultime settimane c’è quello di Valentin Castellanos. L’attaccante argentino ha suscitato l’interesse di diverse squadre e potrebbe rappresentare proprio quel giocatore da cedere per generare una plusvalenza. Insieme a lui, altri calciatori come Isaksen, Guendouzi e Gila potrebbero lasciare la Lazio in vista della sessione di mercato invernale.

La possibile cessione di Castellanos nasce anche dalla considerazione tecnica: Sarri, infatti, non sembra particolarmente innamorato dell’argentino. Già nella scorsa estate erano arrivate offerte concrete per il suo cartellino, tutte però rifiutate dalla società, vincolata in quel periodo dal blocco imposto dal consiglio federale. Ora, con il mercato aperto e la necessità di fare cassa, la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

Il mercato invernale rappresenta sempre una sfida complessa per la Lazio. La squadra biancoceleste deve conciliare l’esigenza di rinforzare la rosa con le necessità finanziarie, cercando di non compromettere l’equilibrio economico. La strategia del saldo zero obbliga la società a valutare con attenzione ogni mossa: ogni acquisto dovrà essere bilanciato da una cessione, e ogni decisione avrà ripercussioni anche sul rendimento della squadra in campionato e in coppa.

Sarri, da parte sua, continua a monitorare la situazione, sperando di avere a disposizione i rinforzi richiesti senza dover privare la squadra dei giocatori chiave. Nei prossimi giorni, dunque, sarà interessante osservare come la Lazio gestirà il mercato invernale, tra cessioni strategiche e possibili nuovi innesti mirati, mantenendo sempre l’obiettivo di competitività e sostenibilità economica.

