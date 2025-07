Lazio, Cardone è sicuro: «Isaksen abbastanza pronto per questa stagione rispetto a quell'altro giocatore» - Lazio News 24

Lazio, l’opinione di Cardone su determinati giocatori biancocelesti dopo l’amichevole. Il punto

Nonostante la sconfitta di misura subita contro il Fenerbahçe di José Mourinho, la Lazio ha mostrato aspetti incoraggianti durante il test amichevole disputato in Turchia. È quanto sostiene Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato a fondo la prestazione della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Secondo Cardone, la Lazio ha dimostrato una forte personalità, soprattutto per come ha affrontato un ambiente ostico e un avversario fisico e ben organizzato. «Pensavo che la Lazio avrebbe avuto molti più problemi contro la squadra di Mourinho – ha affermato – e invece ho visto uno spirito di gruppo evidente, una buona capacità di soffrire e un tono agonistico alto. Dal punto di vista tecnico-tattico, è una situazione da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: molto bene la fase difensiva, ma male quella offensiva».

La Lazio, sottolinea il giornalista, continua a soffrire nella costruzione del gioco negli ultimi trenta metri. Manca un vero numero dieci, un giocatore creativo in grado di inventare la giocata decisiva, così come un’ala offensiva capace di saltare l’uomo con regolarità, caratteristiche che in passato rappresentavano un punto di forza del gioco biancoceleste. «Serve uno alla Felipe Anderson – ha aggiunto – e la Lazio al momento non ce l’ha».

Un altro punto toccato da Cardone è stato il rendimento dei singoli, in particolare Cancellieri, autore di una prestazione deludente: «È un giocatore rapido, con qualità fisiche interessanti, ma tatticamente e mentalmente non è ancora pronto per essere decisivo con la maglia della Lazio. Fatica a imporsi nel gioco di Sarri». Al contrario, Isaksen sembra destinato a partire titolare in quella zona del campo. «La partita ha confermato che sarà lui il riferimento sulla fascia, con Pedro pronto ad alternarsi», ha spiegato.

In sintesi, la Lazio ha mostrato segnali incoraggianti nella sua identità e nella solidità difensiva, ma resta evidente la necessità di intervenire sul mercato per colmare le lacune offensive. Sarri ha ancora del lavoro da fare, ma il test con il Fenerbahçe può essere una buona base su cui costruire la nuova stagione.

