Calciomercato Lazio, pista aperta per quel giocatore? Sentite cosa dice quel giornalista - Lazio News 24

Le parole del giornalista Cardani sulla situazione attuale della Lazio

Il caporedattore di Lazionews.eu, Martino Cardani, ha rilasciato una breve intervista a Radio Sportiva, nella quale ha commentato la situazione della Lazio, tra calciomercato e debutto in Serie A. Ecco cosa ha detto.

LEGGI ANCHE: Serie A, le probabili formazioni di Como-Lazio: esordio per il Sarri bis

Le parole di Cardani nell’intervista sulla Lazio

Cardani sul mercato dei parametri zero

«La situazione resta, al momento, invariata. Sembra restare viva la pista Insigne, con il giocatore che starebbe aspettando mister Sarri per poter tornare a giocare con lui, alla Lazio. La realtà, però, è che prima di ottobre o, probabilmente, gennaio, non si potrà agire in nessun modo. La Lazio resterà com’è e contro il Como sarà un bel banco di prova».

Cardani sulle scelte tattiche della Lazio in vista di Como

«La Lazio sembra orientata a un 4-3-3, con Provstgaard e Gila centrali. Provstgaard ha fatto molto bene nel precampionato, si è inserito nell’ambiente e già l’anno scorso aveva dimostrato di poter fare bene. Giocherà non solo per necessità, con Romagnoli squalificato, ma anche perché ha convinto il mister. Provedel tra i pali, con Lazzari e Nuno Tavares sugli esterni. In mediana Rovella e Guendouzi, con Dele-Bashiru pronto a coprire il ruolo di incursore. Nei tre davanti, a destra, potrebbe partire Cancellieri, un altro che ha giocato un precampionato ottimo. Dubbi Castellanos-Dia, specialmente dopo l’espulsione dell’argentino».