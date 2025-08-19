 Calciomercato Lazio, pista aperta per quel giocatore? Sentite cosa dice quel giornalista - Lazio News 24
Connect with us

Hanno Detto

Calciomercato Lazio, pista aperta per quel giocatore? Sentite cosa dice quel giornalista

Hanno Detto

Maestrelli (Massimo) ricorda il padre: «Era innamorato della Lazio e ci ha contagiato tutti»

Hanno Detto

Caressa ancora sulla Lazio: «Sarri ha questo vantaggio nonostante il mercato bloccato. Ecco quale»

Hanno Detto

Gila carica la Lazio: «Siamo una squadra di qualità e possiamo dire la nostra su quell'obiettivo»

Hanno Detto

Giordano sulla Lazio: «Incomprensibile la reazione di quel giocatore. Sulla stagione invece...»

Hanno Detto

Calciomercato Lazio, pista aperta per quel giocatore? Sentite cosa dice quel giornalista

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Db Monza 02/04/2023 - campionato di calcio serie A / Monza-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Le parole del giornalista Cardani sulla situazione attuale della Lazio

Il caporedattore di Lazionews.eu, Martino Cardani, ha rilasciato una breve intervista a Radio Sportiva, nella quale ha commentato la situazione della Lazio, tra calciomercato e debutto in Serie A. Ecco cosa ha detto.

LEGGI ANCHE: Serie A, le probabili formazioni di Como-Lazio: esordio per il Sarri bis

Le parole di Cardani nell’intervista sulla Lazio

Cardani sul mercato dei parametri zero

«La situazione resta, al momento, invariata. Sembra restare viva la pista Insigne, con il giocatore che starebbe aspettando mister Sarri per poter tornare a giocare con lui, alla Lazio. La realtà, però, è che prima di ottobre o, probabilmente, gennaio, non si potrà agire in nessun modo. La Lazio resterà com’è e contro il Como sarà un bel banco di prova».

Cardani sulle scelte tattiche della Lazio in vista di Como

«La Lazio sembra orientata a un 4-3-3, con Provstgaard e Gila centrali. Provstgaard ha fatto molto bene nel precampionato, si è inserito nell’ambiente e già l’anno scorso aveva dimostrato di poter fare bene. Giocherà non solo per necessità, con Romagnoli squalificato, ma anche perché ha convinto il mister. Provedel tra i pali, con Lazzari e Nuno Tavares sugli esterni. In mediana Rovella e Guendouzi, con Dele-Bashiru pronto a coprire il ruolo di incursore. Nei tre davanti, a destra, potrebbe partire Cancellieri, un altro che ha giocato un precampionato ottimo. Dubbi Castellanos-Dia, specialmente dopo l’espulsione dell’argentino».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.