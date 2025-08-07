Lazio, dilemma capitano: Sarri non vuole creare tensioni. C’è un favorito per la fascia, il tecnico non ne ha ancora parlato nello spogliatoio

Il tema della fascia da capitano in casa Lazio si è fatto caldo, con un sottile equilibrio che Maurizio Sarri sta gestendo con grande cautela. Le dichiarazioni iniziali del tecnico (“Zaccagni capitano? Se va bene alla squadra”) e il successivo rimpallo di responsabilità con il direttore sportivo Fabiani avevano creato un po’ di incertezza. Tuttavia, i primi indizi sembrano confermare che il capitano sarà Mattia Zaccagni.

Nell’amichevole di Istanbul, la fascia è finita proprio sul braccio dell’esterno biancoceleste, un segnale evidente che le gerarchie, almeno per il momento, non sono cambiate rispetto alla stagione passata. Certo, nella prima uscita stagionale a Formello, la fascia era andata a Danilo Cataldi, ma la scelta era stata dettata da diverse circostanze. Zaccagni non era ancora disponibile e la decisione su Cataldi, preferito a Romagnoli e Marusic, era stata motivata anche dal forte desiderio del centrocampista romano.

Secondo il Corriere dello Sport, la strategia di Sarri è chiara: in un’estate di mercato complicata e piena di tensioni, il tecnico vuole evitare ulteriori frizioni nello spogliatoio. Per questo motivo, non c’è stato ancora un confronto diretto con la squadra, preferendo che la leadership si consolidi in modo naturale. Zaccagni è uno dei giocatori più stimati, al pari di Cataldi, Romagnoli, Marusic, Guendouzi e Pedro, ma l’esterno sembra avere una marcia in più.

La decisione finale verrà ufficializzata solo con l’inizio del campionato, ma la sensazione è che sarà proprio Zaccagni a indossare la fascia, con Cataldi a ricoprire il ruolo di vice. Un’investitura importante, che confermerebbe la centralità di Zaccagni nel progetto tecnico di Sarri e che, allo stesso tempo, manterrebbe intatti gli equilibri interni dello spogliatoio. La Lazio si prepara a una stagione impegnativa, e avere un capitano solido e rispettato sarà fondamentale per affrontare le sfide che verranno.