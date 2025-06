Lazio, Canovi ‘promuove’ la decisione di richiamare Sarri: «E’ la mossa giusta»

L’esperto di mercato ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che è il ritorno di Sarri sulla panchina dei biancocelesti

Dario Canovi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

LE PAROLE – È una mossa giusta. Alla Lazio in passato aveva fatto bene. E’ un signor allenatore. La Lazio non ha certo preso uno qualsiasi. Non lo conosco personalmente, ma il fatto che rimanga poco in una squadra fa capire che non ha un carattere facilissimo.