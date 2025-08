Cancellieri e il suo futuro alla Lazio? La decisione di Maurizio Sarri sull'attaccante - Lazio News 24

Cancellieri convince Sarri: ora può restare alla Lazio. La situazione dei biancocelesti

Dal ritiro estivo a una prestazione convincente contro il Galatasaray: è un nuovo Cancellieri quello che si è rivisto a Formello. Dopo due stagioni in prestito tra Verona ed Empoli, l’esterno classe 2002 sembra finalmente pronto a ritagliarsi uno spazio vero nella Lazio. A notarlo è stato lo stesso Maurizio Sarri, che in Turchia gli ha concesso ben 75 minuti, segnale chiaro di fiducia e di un possibile ripensamento sul suo futuro.

Cancellieri, infatti, potrebbe sorprendentemente restare nella rosa biancoceleste, guadagnandosi un posto nella lista ufficiale a scapito di un altro neoacquisto come Noslin. Un’ipotesi che fino a qualche settimana fa sembrava improbabile, ma che oggi è concreta, anche grazie alla crescita mostrata sul piano fisico, tecnico e mentale.

La maturazione di Cancellieri

I due anni di esperienza in Serie A, giocati nella sua posizione naturale di esterno offensivo, hanno fatto bene a Cancellieri. Ha collezionato minuti, imparato a gestire la pressione e ha affrontato le difficoltà tipiche di un giovane talento alle prime esperienze nel grande calcio. Un percorso di crescita che lo stesso giocatore aveva raccontato a febbraio, quando dichiarò: “Ho avuto delle difficoltà in alcuni momenti per via della poca esperienza e dell’età. Momenti che porto con me e mi aiutano a ricordare che posso curare meglio alcune cose”.

Oggi Cancellieri si presenta con maggiore consapevolezza. Le sue doti – velocità, forza fisica e un mancino preciso – sono rimaste intatte, ma ora appaiono più valorizzate da una nuova maturità tattica. Certo, i margini di miglioramento restano, e Sarri lo sa: a Formello lavorerà con lui per limare i difetti e trasformarlo in un’alternativa concreta sugli esterni.

Il futuro è nelle sue mani

Nel contesto di una Lazio in fase di rinnovamento, Cancellieri può rappresentare una risorsa interna da non sottovalutare. L’allenatore lo sta rivalutando seriamente e, se continuerà a offrire prestazioni solide nelle prossime amichevoli, il suo nome potrebbe comparire nella lista ufficiale per la prossima stagione.

Da giovane in cerca di spazio a potenziale titolare: il percorso di Cancellieri è tutt’altro che finito. Anzi, è forse appena cominciato.