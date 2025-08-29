Lazio, Cancellieri non ha dubbi: «Nel 2022, ho voluto da subito la Lazio. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club»

Lazio, Cancellieri sicuro: «Nel 2022, ho voluto da subito la Lazio. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club». Le dichiarazioni

La Lazio si prepara a un match dal sapore speciale per Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, rientrato nella Capitale la scorsa estate dopo un’esperienza in prestito al Parma in Serie B. Intervenendo ai microfoni ufficiali del club, come riportato nel match program pubblicato dalla società biancoceleste, il giovane talento ha introdotto la sfida di domenica contro l’Hellas Verona, squadra in cui ha mosso i primi passi in Serie A.

Un incrocio dal significato particolare

Per Cancellieri, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma prima di esplodere con la maglia del Verona, quella di domenica non sarà una partita qualunque. Allo Stadio Olimpico andrà in scena un incrocio con il suo passato, che rappresenta al tempo stesso una motivazione in più e una sfida emotiva.

LAZIO – «Sono state due stagioni che mi hanno aiutato a maturare. Durante la mia prima avventura in biancoceleste avevo poche partite alle spalle, ora invece sono cresciuto e mi sento pronto.»

NAZIONALE – «Per un italiano ovviamente è un orgoglio ambire alla Nazionale. Tutto però passa dal rendimento con la Lazio. Passo dopo passo ma anche quello è un obiettivo che ho in testa»

ESTERNO PIU’ FORTE – «Lamine Yamal è impressionante, ha un talento incredibile. Mi piace tanto anche Dembélé, calciatori che hanno gamba, tecnica, gol e che sanno essere decisivi»

NUMERO 22 «E’ il giorno in cui mi sono fidanzato e in generale è un numero che mi è sempre piaciuto»

GOL PIU SIGNIFICATIVO – «Quello contro la Roma segnato con l’Empoli. Era l’ultima giornata del campionato 2023/2024, dovevamo solamente vincere per salvarci. Sbloccai la gara e poi regalai l’assist decisivo per Niang, conquistammo la salvezza all’ultimo minuto»

CREDERCI – «Nel 2022, ho voluto da subito la Lazio. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club: il calore dei tifosi, la città. Per questo darò tutto per aiutare la squadra a ottenere grandi risultati»