Lorik Cana ricorda: «Per me e per la Lazio è un giorno che non verrà mai dimenticato» - Lazio News 24

Lazio, Lorik Cana ricorda il 26 maggio: «Un giorno che non si dimentica»

L’ex difensore della Lazio, Lorik Cana, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale in vista del derby della Capitale, tornando con emozione su uno dei momenti più iconici della storia recente biancoceleste: la finale del 26 maggio 2013 contro la Roma. Un trionfo scolpito nella memoria dei tifosi, che Cana ha rivissuto con parole cariche di affetto e orgoglio.

«Il primo ricordo che ho del 26 maggio sono gli occhi dei tifosi della Lazio, pieni di gioia. Sapevamo bene quanto contasse quella partita, non solo per noi giocatori, ma per tutta la gente che ci seguiva. Vincere una finale contro la Roma ha un significato unico, ed è un’emozione che porterò sempre con me», ha detto Cana, simbolo di una Lazio grintosa e compatta.

Nel corso dell’intervista, l’ex capitano ha ricordato la preparazione a quella storica finale: «Dopo una stagione iniziata bene ma complicata nella seconda parte, ci preparammo a Norcia. Cinque giorni prima della gara facemmo anche una cena di squadra molto rilassata, dove mangiammo e bevemmo. Mister Petkovic fu bravissimo a mantenere la calma nel gruppo, senza metterci pressione. E quando hai uno come Klose davanti, tutto diventa più facile».

Parlando dei compagni di squadra, Cana ha voluto evidenziare la serenità con cui alcuni giocatori affrontarono il grande appuntamento: «Lulic e Onazi erano i più tranquilli prima del derby, e quella leggerezza mentale li ha aiutati a fare la differenza in campo. Lulic, autore del gol decisivo, aveva qualcosa di speciale quel giorno».

Oggi, nonostante siano passati dieci anni da quel trionfo, Cana mantiene rapporti con molti ex compagni della Lazio: «Sento spesso Lulic, ma anche Klose, Mauri, Candreva e Konko. Condividere una vittoria così lascia un legame profondo».

Guardando al presente, l’ex numero 19 ha commentato le prospettive per il prossimo derby: «Siamo solo all’inizio della stagione, ma la Lazio ha tutto per vincere. Ci vuole equilibrio, concentrazione e il giusto spirito. Ma la qualità c’è».

La voce di Lorik Cana è ancora oggi un riferimento per i tifosi della Lazio, soprattutto quando si avvicina il derby. E il 26 maggio, per chi ama questi colori, resta una data sacra.