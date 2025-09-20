Lazio, ufficiale: riaperta la campagna abbonamenti. I dettagli nel comunicato diramato direttamente dalla società biancoceleste

Una notizia importante e attesa da molti tifosi arriva direttamente dalla S.S. Lazio: a stagione già iniziata, la società ha deciso di offrire un’ulteriore opportunità ai sostenitori che non avevano ancora sottoscritto l’abbonamento per assicurarsi un posto fisso allo Stadio Olimpico, a poche ore dal derby con la Roma. Si tratta di una mossa strategica per consolidare il supporto del pubblico, considerato fondamentale per spingere la squadra verso gli obiettivi stagionali.

Questa “fase due” della campagna abbonamenti è pensata per tutti i ritardatari, gli indecisi dell’ultimo minuto o per coloro che, galvanizzati dalle prime uscite della squadra, hanno deciso di non voler più mancare a nessun appuntamento casalingo. La spinta del pubblico dell’Olimpico è da sempre un fattore determinante per i biancocelesti e il club punta a rendere lo stadio una fortezza inespugnabile per tutta la durata del campionato e delle coppe.

Per ufficializzare l’iniziativa e fornire tutti i dettagli pratici ai tifosi interessati, la società ha pubblicato una nota chiara e concisa sui propri canali. Di seguito il comunicato integrale:

“La S.S. Lazio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Il nuovo abbonamento comprende: 17 partite casalinghe di Serie A EniLive; la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa. Periodo di vendita Apertura: lunedì 22 settembre ore 12:00; Chiusura: giovedì 25 settembre ore 23:59″.

Come specificato, la finestra temporale per approfittare di questa occasione sarà molto breve, di appena quattro giorni. Gli interessati dovranno quindi agire con rapidità per non perdere quella che si preannuncia come l’ultima chiamata per vivere da protagonisti l’intera stagione 2025/26 al fianco della squadra, a partire dai prossimi impegni di Serie A e dall’esordio in Coppa Italia.