Lazio, il calendario ti sorride: le prossime partite fondamentali per risalire la classifica e rientrare in zona Europa. I dettagli!

Lazio: la squadra di Sarri pronta a spiccare il volo dopo la rinascita. I biancocelesti devono assolutamente continuare la rimonta

Dopo settimane complicate, la Lazio sembra aver ritrovato la rotta giusta. Come scrive Il Corriere dello Sport, “ora la Lazio deve spiccare il volo”. Il periodo più difficile pare finalmente alle spalle, e i risultati ottenuti contro Atalanta e Juventus hanno restituito fiducia e serenità all’ambiente biancoceleste. Due big match che spaventavano tifosi e staff, soprattutto alla luce dei numerosi infortuni che avevano colpito la rosa, si sono invece trasformati in un segnale di ripartenza: un pareggio e una vittoria che hanno rimesso in moto la squadra di Maurizio Sarri.

Nonostante qualche problema fisico ancora da gestire, la Lazio guarda avanti con ottimismo. L’infermeria resta affollata, ma il calendario sorride. I prossimi due impegni – la gara di giovedì contro il Pisa e il monday-night contro il Cagliari – rappresentano un’occasione d’oro per consolidare la risalita. Due partite da vincere assolutamente, ma senza commettere l’errore di sottovalutare gli avversari, come lo stesso Sarri continua a ripetere nello spogliatoio.

Sulla carta, la Lazio ha tutte le carte in regola per ottenere due successi consecutivi che potrebbero rilanciarla definitivamente anche in ottica europea. Il tecnico toscano sa che serviranno concentrazione, equilibrio e una gestione attenta delle energie, ma i progressi delle ultime settimane fanno ben sperare. La solidità difensiva ritrovata è uno dei punti chiave: negli ultimi quattro incontri, la squadra ha raccolto 8 punti contro Genoa, Torino, Atalanta e Juventus, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Il processo di crescita è evidente. Da quella trasferta di Marassi, in cui la Lazio ha cominciato la sua risalita, il gruppo ha mostrato maggiore compattezza e una rinnovata fiducia nei propri mezzi. Ora l’obiettivo è dare continuità a questa striscia positiva per presentarsi a San Siro, contro l’Inter, con l’ambizione di misurarsi nuovamente con una big da pari a pari.

La Lazio di Sarri sta trovando la propria identità: organizzazione tattica, intensità e spirito di squadra. Gli infortuni restano un ostacolo, ma la determinazione del gruppo fa la differenza. Se i biancocelesti manterranno questa rotta, la classifica – già oggi più incoraggiante – potrebbe presto sorridere ancora di più. È il momento per la Lazio di crederci davvero: il volo è appena iniziato. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

