 Lazio, il calendario ti sorride: le prossime partite fondamentali per risalire la classifica e rientrare in zona Europa. I dettagli!
Connect with us

News

Lazio, il calendario ti sorride: le prossime partite fondamentali per risalire la classifica e rientrare in zona Europa. I dettagli!

News

Dia, fra Lazio e Coppa d'Africa: l'attaccante deve convincere i biancocelesti prima di partire con la Nazionale. Ecco tutti i dettagli

News

Dele Bashiru Lazio, il recupero dall'infortunio è sempre più vicino. Sul ritorno in lista il club sembra aver preso una decisione importante

News

Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe essere ceduto a sorpresa al termine della stagione. La posizione di Lotito è molto chiara

News

Rovella, la Lazio punta ad un recupero in poco tempo del centrocampista. Spunta una nuova data per il rientro

News

Lazio, il calendario ti sorride: le prossime partite fondamentali per risalire la classifica e rientrare in zona Europa. I dettagli!

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio: la squadra di Sarri pronta a spiccare il volo dopo la rinascita. I biancocelesti devono assolutamente continuare la rimonta

Dopo settimane complicate, la Lazio sembra aver ritrovato la rotta giusta. Come scrive Il Corriere dello Sport, “ora la Lazio deve spiccare il volo”. Il periodo più difficile pare finalmente alle spalle, e i risultati ottenuti contro Atalanta e Juventus hanno restituito fiducia e serenità all’ambiente biancoceleste. Due big match che spaventavano tifosi e staff, soprattutto alla luce dei numerosi infortuni che avevano colpito la rosa, si sono invece trasformati in un segnale di ripartenza: un pareggio e una vittoria che hanno rimesso in moto la squadra di Maurizio Sarri.

Nonostante qualche problema fisico ancora da gestire, la Lazio guarda avanti con ottimismo. L’infermeria resta affollata, ma il calendario sorride. I prossimi due impegni – la gara di giovedì contro il Pisa e il monday-night contro il Cagliari – rappresentano un’occasione d’oro per consolidare la risalita. Due partite da vincere assolutamente, ma senza commettere l’errore di sottovalutare gli avversari, come lo stesso Sarri continua a ripetere nello spogliatoio.

Sulla carta, la Lazio ha tutte le carte in regola per ottenere due successi consecutivi che potrebbero rilanciarla definitivamente anche in ottica europea. Il tecnico toscano sa che serviranno concentrazione, equilibrio e una gestione attenta delle energie, ma i progressi delle ultime settimane fanno ben sperare. La solidità difensiva ritrovata è uno dei punti chiave: negli ultimi quattro incontri, la squadra ha raccolto 8 punti contro Genoa, Torino, Atalanta e Juventus, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Il processo di crescita è evidente. Da quella trasferta di Marassi, in cui la Lazio ha cominciato la sua risalita, il gruppo ha mostrato maggiore compattezza e una rinnovata fiducia nei propri mezzi. Ora l’obiettivo è dare continuità a questa striscia positiva per presentarsi a San Siro, contro l’Inter, con l’ambizione di misurarsi nuovamente con una big da pari a pari.

La Lazio di Sarri sta trovando la propria identità: organizzazione tattica, intensità e spirito di squadra. Gli infortuni restano un ostacolo, ma la determinazione del gruppo fa la differenza. Se i biancocelesti manterranno questa rotta, la classifica – già oggi più incoraggiante – potrebbe presto sorridere ancora di più. È il momento per la Lazio di crederci davvero: il volo è appena iniziato. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

pisa lazio
Lazio, il calendario ti sorride: le prossime partite fondamentali per risalire la classifica e rientrare in zona Europa. I dettagli! 23

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.