Calciomercato Lazio, il punto sugli obiettivi a centrocampo

La Lazio sta pensando a come rinforzare la squadra per la prossima stagione: ecco tutti gli obiettivi per il centrocampo

Nonostante la finestra del mercato estivo si apra ufficialmente a settembre, Tare è già a lavoro per rafforzare la Lazio per la prossima stagione.

La zona in cui ci si sta concentrando maggiormente è il centrocampo: secondo il Corriere dello Sport molto dipenderà dalla permanenza o meno di Milinkovic, ma comunque, indipendentemente da questo, i biancocelesti punteranno su Leander Dendoncker. Il giocatore è valutato €25mln e l’influenza di Jorge Mendes sul mercato del Wolverhampton può essere fatale. Il procuratore è in ottimi rapporti con la società capitolina. I biancocelesti dovranno ragionare anche ad una valida alternativa di Leiva, data la non più freschezza di Parolo: nomi caldi sono quelli di Zakaria dello Young Boys e Grujic in prestito all’Hertha Berlino, entrambi vecchi obiettivi. Rimane aperta la pista per Florentino Luis, anche se pare che sia già direzionato verso il Milan.