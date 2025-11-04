Lazio Cagliari, è tornato Zaccagni? I quotidiani esaltano la prestazione del 10 biancoceleste, e non solo per la rete del raddoppio

Lazio Cagliari, Zaccagni decisivo e sempre più leader. I quotidiani esaltano la prestazione del capitano biancoceleste

La Lazio supera il Cagliari per 2-0 grazie a una prestazione solida e decisa, in cui spicca il gol del capitano Mattia Zaccagni. Il gol che chiude la partita arriva grazie a un errore di Prati, che con leggerezza effettua un retropassaggio sbagliato, regalando il pallone a Zaccagni. Il numero 10 biancoceleste, pronto a sfruttare l’opportunità, si sposta il pallone sulla mattonella giusta e piazza la sfera sotto l’incrocio dove il portiere Caprile non può arrivare, siglando il gol del 2-0 finale.

Un gol che vale doppio

Il gol di Zaccagni è simbolo della sua determinazione e voglia di essere il punto di riferimento per la Lazio, non solo come capitano ma anche come protagonista indiscusso in campo. Questo gol non solo ha chiuso la partita ma ha anche interrotto un periodo di astinenza dal gol per il giocatore, confermandolo come l’uomo più decisivo della squadra.

Le pagelle dei quotidiani: Zaccagni continua a crescere

Non solo il gol: la prestazione di Zaccagni è stata apprezzata in tutte le sue sfaccettature. Tutti i principali quotidiani sportivi gli hanno assegnato un voto positivo, confermando l’importanza crescente del capitano biancoceleste:

Corriere dello Sport : Zaccagni 7

: Il Messaggero : Zaccagni 7

: Gazzetta dello Sport : Zaccagni 7

: Corriere della Sera: Zaccagni 7.5

La sua leadership tecnica e mentale è ormai un pilastro per la Lazio, che si affida sempre più al suo numero 10, pronto a guidare la squadra nelle prossime sfide. Un gol sotto l’incrocio che certifica una stagione in crescita, con l’ambizione di continuare a trascinare la squadra verso la zona europea.