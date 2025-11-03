Lazio Cagliari, sarà spettacolo? La storia parla chiaro! Il Corriere dello Sport ricorda i numeri della sfida: biancocelesti favoriti e numeri da goleada

Lazio Cagliari, i numeri sorridono ai biancocelesti: il Corriere dello Sport ricorda i dati del match storicamente biancoceleste e con tanti gol

La sfida tra Lazio e Cagliari, in programma questa sera allo Stadio Olimpico, promette spettacolo e — almeno sulla carta — anche diversi gol. Come riportato dal Corriere dello Sport, i numeri dei precedenti sono nettamente a favore della formazione di Maurizio Sarri, che ha vinto 11 delle ultime 12 partite di Serie A contro i rossoblù, con un bilancio complessivo di 25 gol segnati e 9 subiti. L’unico risultato diverso dalla vittoria risale al 2-2 del 19 settembre 2021, quando la Lazio era guidata ancora da Sarri e il Cagliari da Mazzarri.

Cagliari in difficoltà nelle trasferte all’Olimpico

La statistica diventa ancora più significativa se si considerano le partite giocate all’Olimpico: il Cagliari ha subito gol in 15 delle ultime 16 trasferte nella Capitale contro la Lazio, con una media di 2,1 reti incassate a gara. L’unico clean sheet rossoblù risale addirittura al 28 ottobre 2009, quando un gol di Alessandro Matri regalò uno storico successo per 1-0 alla formazione sarda.

Da allora, i biancocelesti hanno quasi sempre imposto il proprio gioco, trovando spesso vittorie ampie e convincenti. Negli ultimi anni, la differenza tecnica tra le due squadre si è riflessa nei risultati, con la Lazio capace di dominare in casa sia per qualità di manovra che per incisività offensiva.

L’attuale Lazio cerca la svolta in zona gol

Ogni partita, però, fa storia a sé. I problemi offensivi della Lazio di oggi — capace di segnare in appena quattro delle prime nove gare di campionato — impongono prudenza. Nonostante la solidità difensiva ritrovata, i biancocelesti dovranno migliorare sotto porta per trasformare il dominio nei numeri in punti pesanti.

La storia recente lascia ben sperare Sarri e i suoi, ma per ritrovare slancio e fiducia servirà concretezza: solo con i gol la Lazio potrà continuare la tradizione vincente contro un Cagliari deciso a sovvertire i pronostici.