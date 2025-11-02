 Lazio Cagliari, i biancocelesti ricordano il gol di Anderson
Lazio Cagliari, il ritorno all'Olimpico davanti a 40 mila tifosi: Sarri cerca il riscatto e il club ricorda il gol di Felipe Anderson del 2016

Lazio Cagliari, le probabili formazioni per la sfida di Serie A dell'Olimpico: ecco le scelte di Sarri e Pisacane, le ultimissime

Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»

Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell'Olimpico contro il Cagliari: c'è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

Lazio Cagliari, il ritorno all’Olimpico davanti a 40 mila tifosi: Sarri cerca il riscatto e il club ricorda il gol di Felipe Anderson del 2016 – VIDEO

2 ore ago

Felipe Anderson
As Roma 12/04/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Salernitana / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Felipe Anderson

Lazio Cagliari, domani sera la sfida al Cagliari per chiudere la decima giornata: grande attesa per il match e tuffo nel passato con la rete di Anderson

La Lazio è pronta a tornare in campo domani sera per affrontare il Cagliari nella sfida che chiuderà la decima giornata di Serie A 2025/2026. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Maurizio Sarri andrà alla ricerca di tre punti fondamentali per rialzarsi dopo il pareggio a reti bianche maturato a Pisa.

Sarà una serata speciale per tutto l’ambiente biancoceleste. Dopo il divieto di trasferta imposto ai tifosi nella gara in Toscana, l’Olimpico tornerà a essere il cuore pulsante della passione laziale. Sono attesi circa 40.000 spettatori, pronti a sostenere la squadra e a spingerla verso una vittoria che darebbe slancio alla classifica e morale al gruppo.

Sarri, che dovrà ancora fare a meno di Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri e Castellanos, si affiderà alla compattezza difensiva e alla qualità di uomini come Guendouzi, Cataldi e Zaccagni per ritrovare il successo davanti al pubblico di casa.

Per caricare l’ambiente in vista del match, la società ha deciso di pubblicare un video che celebra una delle reti più iconiche nella storia recente contro il Cagliari: il capolavoro di Felipe Anderson del 26 ottobre 2016. In quell’occasione, l’esterno brasiliano — dopo un controllo perfetto su un cross respinto — puntò la difesa rossoblù e, con freddezza, batté il portiere con un destro preciso sul primo palo.

Un gol che resta impresso nella memoria dei tifosi e che la Lazio ha voluto ricordare alla vigilia della sfida. Domani sera, la squadra di Sarri proverà a regalare nuove emozioni e a scrivere un’altra pagina positiva nella storia recente dei biancocelesti.

Sarri Sarri
Felipe Anderson
Felipe Anderson
