Lazio Cagliari, gli isolani con il 3-5-2 all’Olimpico? Pisacane studia le mosse per sorprendere la squadra di Sarri: la probabile formazione in vista del match

Lazio Cagliari, gli isolani con il 3-5-2 all’Olimpico? Pisacane studia le mosse per sorprendere la squadra di Sarri: la probabile formazione

Il conto alla rovescia per la sfida dell’Olimpico è ormai agli sgoccioli: questa sera, alle 20:45, il Cagliari di Fabio Pisacane affronterà la Lazio in una gara che può pesare tantissimo sul cammino dei rossoblù in Serie A. Dopo il pareggio incoraggiante dell’ultimo turno, la formazione sarda è chiamata a una prova di carattere contro una squadra esperta e organizzata come quella di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dei sardi sembra orientato a confermare il modulo 3-5-2, una scelta che punta a garantire equilibrio e solidità difensiva, ma anche velocità e spinta sulle corsie laterali, elementi chiave per contrastare il gioco offensivo dei biancocelesti.

Le chiavi tattiche: equilibrio in mediana e attenzione sulle fasce

Il cuore del gioco del Cagliari passerà dal centrocampo e dal lavoro degli esterni. Sulle fasce agiranno Marco Palestra, giovane terzino classe 2005 dell’Atalanta, e Riyad Idrissi, chiamato a una gara di grande attenzione difensiva per sostituire lo squalificato Adam Obert, assenza pesante nella retroguardia rossoblù.

In mezzo al campo, Pisacane punterà sul trio composto da Michel Adopo, Matteo Prati e Michael Folorunsho: un reparto dinamico e fisico, con il compito di schermare la difesa e di ribaltare velocemente il gioco per favorire le ripartenze.

Esposito e Borrelli guidano l’attacco rossoblù

In avanti, confermatissima la coppia d’attacco formata da Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli. Il primo, classe 2002 e in gol nell’ultima giornata, è in grande crescita e gode della piena fiducia del suo allenatore; il secondo, più strutturato fisicamente, sarà il punto di riferimento centrale per far salire la squadra e sfruttare i palloni alti.

Per il Cagliari si tratta di un test importante, non solo per raccogliere punti preziosi ma anche per misurare la maturità tattica raggiunta sotto la gestione Pisacane. L’obiettivo è chiaro: offrire una prestazione solida e coraggiosa, provando a strappare un risultato positivo in uno degli stadi più difficili d’Italia.