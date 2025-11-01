Lazio Cagliari, Sarri ha pochi dubbi sulla formazione da schierare. Le possibili scelte del tecnico biancoceleste per il Monday Night della decima giornata

Lazio Cagliari, le probabili formazioni del monday night: Sarri cerca riscatto, rossoblù in cerca di continuità. Il tecnico pensa di puntare sui soliti.

Il monday night della decima giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Cagliari in un confronto che promette equilibrio e intensità. All’Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri cerca il riscatto dopo lo deludente 0-0 contro il Pisa, mentre i sardi puntano a dare continuità ai segnali positivi visti nelle ultime uscite.

Per la Lazio, la situazione in infermeria resta complicata. Sarri dovrà ancora rinunciare agli infortunati Castellanos, Cancellieri e Rovella, mentre restano da valutare le condizioni di Nuno Tavares e Hysaj: il primo difficilmente recupererà, mentre il secondo potrebbe almeno accomodarsi in panchina. In difesa, davanti a Provedel, è previsto un cambio rispetto all’ultima gara: Lazzari dovrebbe tornare titolare al posto di Pellegrini, non al meglio per un fastidio al ginocchio. A completare il reparto ci saranno Gila, Romagnoli e Marusic, con l’obiettivo di dare maggiore solidità alla linea arretrata biancoceleste.

A centrocampo, spazio a un po’ di turnover. Basic potrebbe partire dalla panchina, lasciando posto a Vecino nel terzetto con Guendouzi e Cataldi, entrambi confermati dopo le buone prove offerte in campionato. Sarri punta su un reparto mediano dinamico, capace di dare equilibrio ma anche inserimenti offensivi, elemento chiave in una gara che la Lazio deve vincere per ritrovare fiducia e ritmo in classifica.

In avanti, poche sorprese sulle corsie esterne, dove agiranno ancora Isaksen e Zaccagni. Al centro dell’attacco resta invece aperto il ballottaggio tra Dia, Pedro e Noslin: tre profili diversi per caratteristiche, con lo spagnolo che garantisce esperienza, mentre l’ex Salernitana potrebbe offrire maggiore profondità.

Dall’altra parte, il Cagliari di Fabio Pisacane arriva all’Olimpico con entusiasmo e voglia di stupire. I rossoblù hanno ritrovato compattezza e risultati grazie a un gruppo giovane ma motivato, guidato dalle intuizioni di Prati e Gaetano, due dei protagonisti più attesi anche contro la Lazio.

La sfida Lazio Cagliari si preannuncia così come un banco di prova importante per entrambe le squadre: i biancocelesti cercano continuità e punti per risalire la classifica, mentre i rossoblù vogliono confermare i progressi e allontanarsi definitivamente dalle zone calde.