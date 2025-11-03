Lazio Cagliari, l’Olimpico ricorda Vincenzo Paparelli: coreografia speciale a 45 anni dalla scomparsa di uno dei simboli più amati della lazialità

Lazio Cagliari, l’Olimpico ricorda Vincenzo Paparelli: coreografia speciale questa sera per celebrare uno dei simboli biancocelesti

Questa sera, all’Olimpico, non sarà solo calcio. In occasione di Lazio Cagliari, in programma alle 20.45, i riflettori non saranno puntati esclusivamente sul campo, ma anche sugli spalti, dove i tifosi biancocelesti renderanno omaggio a Vincenzo Paparelli, a pochi giorni dall’anniversario della sua scomparsa (28 ottobre 1979). La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a vincere per accorciare sulla zona Europa, ma la serata sarà segnata anche dal ricordo commosso di un tifoso che, 45 anni dopo, continua a rappresentare il simbolo della fede laziale.

L’Olimpico si prepara ad accogliere oltre 40.000 spettatori, pronti a sostenere la squadra e a partecipare alla coreografia organizzata dal tifo biancoceleste in memoria di Paparelli. Come anticipato da alcuni rappresentanti del tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale, la curva ha lavorato per giorni per allestire una scenografia speciale, rimandata dopo il divieto di trasferta per la gara di Pisa.

IL RICORDO DI PAPARELLI – «Questa sera celebreremo Vincenzo Paparelli in modo speciale. Volevamo già farlo a Pisa, però purtroppo per colpa di queste decisioni scellerate non c’è stato permesso. Lo ricorderemo oggi».

LE INDICAZIONI AI TIFOSI – «Volevo soprattutto dare alcune indicazioni e invitiamo tutti quanti a entrare un’ora prima. Ci saranno delle indicazioni che verranno date tramite il microfono. Troverete delle cose sui seggiolini, quindi cerchiamo di ascoltare quello che viene detto, di seguire le indicazioni perché è una cosa molto importante per il ricordo di Vincenzo Paparelli. Ogni laziale ha il dovere di ricordarlo. Questa sera è per Vincenzo, questo vuol dire che è per ognuno di noi perché Vincenzo vale ogni laziale, ogni laziale esistente. Rappresenta tutti noi. La morte di Vincenzo, la vita di Vincenzo, il ricordo di Vincenzo».

