News
Lazio Cagliari, le probabili formazioni del monday night: Sarri cambia in difesa, ballottaggio in attacco
Lazio Cagliari, contro il Cagliari per rialzarsi dopo lo 0-0 di Pisa. Le probabili formazioni del monday night della decima giornata
Il monday night della decima giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Cagliari allo Stadio Olimpico, in una sfida che può dire molto sul momento delle due squadre. I biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono tornare alla vittoria dopo lo 0-0 deludente contro il Pisa, mentre i rossoblù di Fabio Pisacane cercano continuità e punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica.
Il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno di Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella, tutti ai box per infortunio. Buone notizie, però, dall’infermeria: Hysaj dovrebbe tornare almeno in panchina dopo il forfait dell’ultimo turno.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Provstgaard, Patric, Basic, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.: Pisacane.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale