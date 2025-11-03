Lazio Cagliari, un ex speciale torna all’Olimpico per commentare il match della decima giornata! Ecco di chi si tratta

Lazio Cagliari, un commentatore speciale per la sfida dell’Olimpico della decima giornata: ritorna a Roma un grande ex biancoceleste!

Un ritorno speciale quello di Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, per tutti semplicemente Hernanes. L’ex centrocampista brasiliano, uno dei giocatori più amati dell’era Lotito, sarà oggi all’Olimpico in veste di commentatore Dazn per la partita tra Lazio e Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A. Un ruolo diverso, ma con la stessa passione di sempre per i colori biancocelesti, che il “Profeta” non ha mai smesso di portare nel cuore.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Hernanes con la Lazio ha vissuto anni intensi e ricchi di emozioni, segnando gol spettacolari e diventando un simbolo per i tifosi. Il suo addio, nel gennaio 2014, lasciò grande amarezza tra i sostenitori, poi acuita da quell’esultanza con la capriola dopo un gol segnato con la maglia dell’Inter nel 2015. Un gesto che incrinò un rapporto fino ad allora perfetto.

Lo stesso ex numero 8 ha più volte spiegato di aver agito d’impulso: «Ho sbagliato, non lo rifarei. Avevo un legame magnifico con i tifosi e l’ho rovinato un po’. Mi è dispiaciuto, ero giovane e non ho riflettuto bene», ha confessato in diverse interviste. Quella rabbia, ha chiarito, non era rivolta ai tifosi, ma alla società, con cui i rapporti si erano complicati nel 2014, poco prima della cessione ai nerazzurri.