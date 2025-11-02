Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli

Lazio Cagliari, dove vederla: streaming LIVE e diretta tv della sfida dell’Olimpico valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26

Archiviato il pareggio senza reti contro il Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri volta pagina e si prepara ad affrontare il Cagliari nel monday night che chiuderà la decima giornata di Serie A 2025/2026. L’appuntamento è fissato per lunedì 3 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, dove i biancocelesti andranno alla ricerca di una vittoria che manca ormai da due turni.

Per la squadra di Sarri sarà un nuovo banco di prova dopo lo 0-0 dell’Arena Garibaldi. Il tecnico toscano si affiderà ancora una volta alla solidità difensiva, vero punto di forza di questo avvio di stagione, ma chiede ai suoi anche più lucidità in attacco. L’obiettivo è chiaro: ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico e dare continuità ai progressi mostrati contro la Juventus.

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky e Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), mentre su Dazn sarà disponibile in diretta e on demand tramite app o sito ufficiale.

Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming su Sky Go, NOW e Dazn, così da non perdere nemmeno un minuto della gara. Fischio d’inizio alle 20:45, per una sfida che promette intensità, tattica e voglia di riscatto da entrambe le parti.

