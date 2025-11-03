Lazio Cagliari, atteso calo sugli spalti? Ecco quanti sono gli spettatori previsti all’Olimpico per il match della decima giornata

Lazio Cagliari, numeri in calo rispetto al big match con la Juventus? Venduti appena 4 mila biglietti, la squadra di Sarri chiamata a riaccendere l’entusiasmo

Dopo il bagno di folla per il big match contro la Juventus, che aveva portato oltre 55.000 tifosi sugli spalti dell’Olimpico, il pubblico della Lazio tornerà a ridursi sensibilmente in occasione della sfida di lunedì sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i numeri non sono entusiasmanti e confermano un trend negativo ormai costante nelle ultime stagioni.

A ieri, infatti, erano stati venduti appena 4.000 biglietti, ai quali si aggiungono i 29.918 abbonati e circa un migliaio di tifosi che hanno acquistato il “Pack 3”, comprensivo anche della gara con il Lecce. Il totale, dunque, si aggira attorno ai 35.000 spettatori, un dato ben distante dalle cifre registrate nelle partite di cartello.

Un trend in calo da inizio stagione

Il calo può essere parzialmente spiegato dal minore richiamo dell’avversario, dal giorno feriale e dall’assenza di un grande seguito ospite, ma resta comunque un segnale di disaffezione da parte della piazza. Nelle ultime stagioni, escluse le sfide di prestigio, la media presenze dell’Olimpico è oscillata tra i 35.000 e i 45.000 spettatori, a seconda del momento della squadra e dell’importanza della gara.

Dopo i 43.600 spettatori registrati contro il Verona e i 36.000 del match casalingo contro il Torino, la sfida al Cagliari si avvia a confermare la tendenza al ribasso.

Sarri e la squadra chiamati a riaccendere l’entusiasmo

Sarà ora compito della Lazio di Sarri riconquistare la spinta del proprio pubblico attraverso i risultati. La sfida contro i sardi diventa quindi non solo un test tecnico, ma anche un’occasione per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e riportare l’Olimpico ai livelli di partecipazione visti contro la Juventus. Perché, come spesso accaduto in passato, il calore del tifo laziale può fare davvero la differenza.