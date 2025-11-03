 Lazio Cagliari, calo sugli spalti per la 10a giornata?
Connect with us

News

Lazio Cagliari, atteso calo sugli spalti? Ecco quanti sono gli spettatori previsti all’Olimpico per il match della decima giornata

News

Lazio Cagliari, un ex speciale torna all'Olimpico per commentare il match della decima giornata! Ecco di chi si tratta

News

Sarri Lazio, il comandante cerca la chiave per una nuova mentalità biancoceleste: servono fatica e adattamento. L'analisi del Corriere dello Sport

News

Le prime pagine sportive nazionali - 3 novembre 2025

News

Esonero Pioli, l'avventura dell'ex tecnico della Lazio sulla panchina della viola è ormai ai titoli di coda: cosa filtra

News

Lazio Cagliari, atteso calo sugli spalti? Ecco quanti sono gli spettatori previsti all’Olimpico per il match della decima giornata

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 12/05/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio Cagliari, numeri in calo rispetto al big match con la Juventus? Venduti appena 4 mila biglietti, la squadra di Sarri chiamata a riaccendere l’entusiasmo

Dopo il bagno di folla per il big match contro la Juventus, che aveva portato oltre 55.000 tifosi sugli spalti dell’Olimpico, il pubblico della Lazio tornerà a ridursi sensibilmente in occasione della sfida di lunedì sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i numeri non sono entusiasmanti e confermano un trend negativo ormai costante nelle ultime stagioni.

A ieri, infatti, erano stati venduti appena 4.000 biglietti, ai quali si aggiungono i 29.918 abbonati e circa un migliaio di tifosi che hanno acquistato il “Pack 3”, comprensivo anche della gara con il Lecce. Il totale, dunque, si aggira attorno ai 35.000 spettatori, un dato ben distante dalle cifre registrate nelle partite di cartello.

Un trend in calo da inizio stagione

Il calo può essere parzialmente spiegato dal minore richiamo dell’avversario, dal giorno feriale e dall’assenza di un grande seguito ospite, ma resta comunque un segnale di disaffezione da parte della piazza. Nelle ultime stagioni, escluse le sfide di prestigio, la media presenze dell’Olimpico è oscillata tra i 35.000 e i 45.000 spettatori, a seconda del momento della squadra e dell’importanza della gara.

Dopo i 43.600 spettatori registrati contro il Verona e i 36.000 del match casalingo contro il Torino, la sfida al Cagliari si avvia a confermare la tendenza al ribasso.

Sarri e la squadra chiamati a riaccendere l’entusiasmo

Sarà ora compito della Lazio di Sarri riconquistare la spinta del proprio pubblico attraverso i risultati. La sfida contro i sardi diventa quindi non solo un test tecnico, ma anche un’occasione per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e riportare l’Olimpico ai livelli di partecipazione visti contro la Juventus. Perché, come spesso accaduto in passato, il calore del tifo laziale può fare davvero la differenza.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.