Lazio, buon compleanno Cavanda! Gli auguri della società

Luis Pedro Cavanda compie oggi 29 anni e la Lazio ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno: il messaggio del club

«L’ex difensore biancoceleste oggi compie 29 anni. Un totale di cinque stagioni in prima squadra con l’Aquila sul petto per Luis Pedro, approdato in biancoceleste nel 2007. L’angolano, cresciuto nel settore giovanile era arrivato fino in Primavera per poi esordire tra i grandi il 17 dicembre 2009, nella partita di Europa League contro il Levski Sofia (sconfitta per 0-1), giocando tutta la partita da titolare. In totale in biancoceleste Cavanda ha collezionato 80 presenze, realizzando anche un gol: il 15 settembre 2013 ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il ChievoVerona nella partita vinta in casa dalla Prima Squadra della Capitale per 3-0»