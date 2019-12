Bucciantini: «La Lazio è la squadra che gioca meglio». E sullo Scudetto…

Il giornalista sportivo, Marco Bucciantini, ha detto la sua sulla corsa scudetto inserendo anche la Lazio con Juve ed Inter

A Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini, ha detto la sua sulla corsa scudetto facendo riferimento anche alla squadra di Inzaghi:

«La Lazio si è messa da sola nella lotta scudetto insieme a Juventus e Inter. Per me è la squadra che gioca meglio in Italia. I biancocelesti possono permettersi di rinunciare all’Europa, i nerazzurri per storia e blasone no. L’Inter non deve scegliere. Il suo obiettivo è quello di vincere, basta pensare all’ultima grande Inter che ha vinto tutto. Ora è tornata forte, ma servono comunque dei rinforzi a gennaio».

