Lazio, botta e risposta con la comica Michela Giraud! Ecco cos’è successo sui social con la famosa conduttrice televisiva

Lazio, la polemica sui social nata per il commento di Michela Giraud: ecco cos’è successo con la società biancoceleste

Sui social nella giornata di ieri è successo qualcosa di desueto e particolare. La società biancoceleste infatti ha risposto alla battuta della comica Michela Giraud sui tifosi della Lazio per la quale la comica stessa ha deciso di rispondere ribadendo che si trattasse solamente di una battuta comica. Ecco le parole del Club di Serie A con la risposta della conduttrice:

LAZIO – «Perdonaci Michela Giraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua “battuta” nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere “paura” o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo é giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo».

GIRAUD – «Su brillante comica mi avete avuta! Era solo una battuta, facciamo pace? Altrimenti la mia famiglia laziale, a Natale mi rinnega. I complimenti per lo spettacolo li accetto ma solo se venite alla Cavea il 10 Settembre, ovviamente siete mi ospiti. (Ci sono anche le pizzette).».