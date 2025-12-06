Lazio Bologna, Cataldi è la nota positiva per Sarri. Attenzione ad una possibile sorpresa in difesa. Le ultimissime sui biancocelesti

Lazio Bologna, Sarri finalmente ritrova il centrocampista mentre in difesa Nuno Tavares è in vantaggio su Pellegrini. Le ultimissime

Lazio Bologna si avvicina con una preparazione atipica per la squadra di Maurizio Sarri, impegnata a ritrovare energie e concentrazione dopo il match di Coppa Italia contro il Milan. La vigilia della sfida dell’Olimpico non segue infatti i consueti ritmi: il tecnico ha scelto di programmare una doppia seduta di allenamento, una scelta non abituale alla vigilia di una gara di campionato. L’obiettivo è limare i dettagli e presentarsi al meglio a un appuntamento fondamentale nella corsa ai piazzamenti europei.

Dopo il successo in Coppa Italia, Sarri aveva concesso un giorno di riposo alla squadra, ma ha poi deciso di aggiungere un allenamento supplementare rispetto alla tradizionale rifinitura, segno dell’importanza che la sfida Lazio Bologna riveste per lo staff biancoceleste. Dal punto di vista della formazione non sono attese rivoluzioni, ma alcuni cambi sono praticamente certi.

Il primo riguarda la porta: tornerà Provedel, pronto a riprendersi il posto da titolare al posto di Mandas. In difesa, invece, si profila una conferma quasi totale del pacchetto arretrato visto giovedì. Il quartetto composto da Gila, Romagnoli e Marusic è destinato a partire dall’inizio anche contro il Bologna. L’unico possibile avvicendamento è quello tra Nuno Tavares e Pellegrini: al momento il portoghese appare in leggero vantaggio e potrebbe essere lui a presidiare la fascia sinistra nella gara Lazio Bologna.

A centrocampo spazio ancora al terzetto composto da Guendouzi, Vecino e Basic, che ha offerto buone risposte negli ultimi impegni. Tra i convocati tornerà finalmente Cataldi, ormai recuperato dal problema al polpaccio che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane. Il regista, però, dovrebbe iniziare dalla panchina per poi essere impiegato a gara in corso. Resta invece indisponibile Rovella, operato per pubalgia e atteso nuovamente in campo solamente dopo la sosta invernale.

In attacco si rinnova il ballottaggio tra Castellanos e Dia, ma anche in questo caso Sarri sembra avere un’idea precisa: l’argentino è in vantaggio e si avvia a guidare il reparto offensivo nel match Lazio Bologna, come già accaduto in Coppa Italia. Alle sue spalle scalpita Noslin, che però dovrebbe partire tra le riserve. Pochi dubbi sulle corsie esterne: Isaksen agirà a destra e Zaccagni a sinistra, con Cancellieri pronto a subentrare nella ripresa dopo i minuti ritrovati contro il Milan.

Con questa preparazione intensa e un gruppo che ritrova pedine importanti, la Lazio si avvicina a Lazio Bologna con la volontà di dare continuità alle recenti prestazioni e iniziare nel modo giusto un nuovo ciclo di partite decisive.