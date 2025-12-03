Lazio Bologna, Italiano continua a fare la conta degli infortunati. Le ultime sui felsinei in vista anche della trasferta di Roma.

Cresce l’attesa di Lazio Bologna. Italiano in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortunati sia per la sfida contro il Parma di Coppa Italia che per la trasferta di Roma.

IMMOBILE – «Gli avevo promesso la convocazione. Deve continuare a crescere e aumentare il minutaggio. Da lui ci aspettiamo esperienza e attacco alla profondità».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

HOLM – «E’ recuperato al massimo. Avevamo pensato contro la Cremonese di dargli solo 20 minuti, ma visto il risultato ne abbiamo approfittato».

ROWE – «Sta crescendo. Il suo livello è destinato ad alzarsi ancora di più, ma per la Coppa Italia non sarà titolare. Vedremo in campionato».

Lazio Bologna, chi recupera fra i felsinei? Italiano scioglie le riserve e fa il punto sull'infermeria. Le ultimissime sui felsinei 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.