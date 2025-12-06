 Lazio Bologna, manca sempre meno alla sfida dell'Olimpico: ecco dove vedere il match di domani pomeriggio
Lazio Bologna, manca sempre meno alla sfida dell'Olimpico: ecco dove vedere il match di domani pomeriggio

Lazio, testa al Bologna: le possibili scelte di Sarri per il delicato match di domani. Possibili diverse sorprese

Lazio Bologna, Cataldi è la nota positiva per Sarri. Attenzione ad una possibile sorpresa in difesa. Le ultimissime sui biancocelesti

Rinnovo Basic, da riserva a titolare intoccabile: in casa Lazio si studia la mossa per bloccare il centrocampista! Le novità sul suo contratto

Amarcord Lazio, a 27 anni di distanza il ricordo del successo contro la Juventus nella 12a giornata del 1998-1999: decise Salas

Lazio Bologna, manca sempre meno alla sfida dell'Olimpico: ecco dove vedere il match di domani pomeriggio

47 minuti ago

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Bologna, ecco dove vedere il match delle 18 di domani pomeriggio all’Olimpico. Una sfida fondamentale per gli uomini di Sarri

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio è pronta a rituffarsi nel campionato. La prossima sfida vedrà i biancocelesti affrontare il Bologna in una partita che si preannuncia fondamentale per la classifica. L’incontro, valido per la quattordicesima giornata di Serie A, rappresenta un passaggio cruciale per entrambe le squadre, che puntano a consolidare la propria posizione nella corsa all’Europa.

La partita tra Lazio Bologna si giocherà domenica 7 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. L’Olimpico si prepara ad accogliere i tifosi biancocelesti, pronti a sostenere la squadra di casa in un momento delicato della stagione. La Lazio, reduce da una vittoria importante in Coppa Italia, cercherà di mantenere il ritmo in campionato, mentre il Bologna punta a conquistare punti preziosi lontano dal proprio stadio per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali.

La sfida di domenica assume un significato particolare: per i biancocelesti, infatti, una vittoria contro il Bologna permetterebbe di consolidare il proprio posizionamento nella zona europea della classifica, dando continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Anche per il Bologna, la trasferta all’Olimpico rappresenta un test importante per dimostrare competitività e ambizione. Gli allenatori delle due squadre stanno studiando tattiche e possibili scelte di formazione, consapevoli che ogni dettaglio può fare la differenza in un match così equilibrato.

Dal punto di vista mediatico, la partita Lazio Bologna sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e Sky, sui canali dedicati. Gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming, sia live sia on demand, tramite le piattaforme Sky Go, Dazn e NOW. Questo permette a tutti i tifosi di restare aggiornati in tempo reale, sia chi si trova allo stadio sia chi preferisce seguire l’incontro da casa o in mobilità.

In sintesi, la sfida tra Lazio e Bologna si presenta come uno degli appuntamenti più interessanti della quattordicesima giornata di Serie A. La posta in palio è alta per entrambe le squadre: da una parte la Lazio vuole confermare il buon momento e avvicinarsi sempre più ai propri obiettivi europei, dall’altra il Bologna cerca continuità e punti importanti per non perdere terreno in classifica. Domenica, l’Olimpico sarà il teatro di una gara intensa e spettacolare, in cui tattica, determinazione e passione dei tifosi saranno elementi decisivi.

