 Lazio Bologna, Cataldi prova il recupero? Sarri ci spera
Lazio Bologna, Cataldi prova il recupero? Sarri spera di riavere il suo centrocampista per il match di campionato! Le ultime indiscrezioni

Carlo Vanzini annuncia la sua malattia, la Lazio esprime vicinanza al telecronista di Sky, voce della Formula 1: «Forza Carlo, siamo con te»

Calciomercato Lazio, gennaio alle porte: anche Castellanos tra i possibili partenti! L'argentino richiesto in Brasile potrebbe lasciare la Capitale

Lazio, la risposta del tifo biancoceleste in vista dello scontro diretto contro il Bologna. Il punto

Gila, crescita impressionante e nel mezzo un rinnovo che tentenna. Come andrà a finire la vicenda?

Lazio Bologna, Cataldi prova il recupero? Sarri spera di riavere il suo centrocampista per il match di campionato! Le ultime indiscrezioni

1 ora ago

Cataldi
As Roma 08/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Lazio Bologna, Cataldi prova il recupero? Sarri spera di riavere il centrocampista per il match di campionato! Le ultime indiscrezioni

La Lazio sta affrontando ancora un’emergenza a centrocampo, nonostante i segnali positivi che arrivano dal recupero dei giocatori infortunati. Maurizio Sarri spera di recuperare il prima possibile gli elementi chiave, ma la situazione rimane delicata. In particolare, la squadra è ancora orfana di Rovella e Cataldi, mentre Belahyane sembra fuori dai piani del tecnico, come confermato dalle ultime scelte.

Nel frattempo, la cabina di regia è stata affidata a Vecino, che ha già ricoperto questo ruolo con successo in passato, ma che non è certamente la sua posizione naturale. Nonostante le buone prestazioni in quel ruolo, è chiaro che Sarri preferirebbe avere a disposizione un regista naturale, e per questo continua a sperare nel ritorno di Cataldi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Cataldi sta spingendo per tornare a disposizione per la partita contro il Bologna, un incontro cruciale per la lotta all’Europa. Il centrocampista sta aspettando l’ok dei medici dopo i prossimi esami al polpaccio. Se gli accertamenti daranno esito positivo, Cataldi potrebbe essere finalmente fra i convocati per la sfida contro i rossoblù, che rappresenta una delle partite più importanti della stagione per la qualificazione alle competizioni europee.

Sarri, dunque, resta in attesa di un recupero completo di Cataldi e degli altri infortunati, con la speranza che la rosa si completi in tempo per affrontare la parte finale della stagione nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni | Lazio News 24

