Lazio, biglietti settore ospite polverizzati: quanti tifosi ci saranno col Como. Tutto esaurito immediato dopo la messa in vendita dei tagliandi

La passione del popolo laziale non conosce ostacoli, né distanze, e soprattutto non si lascia intimidire dal clima di tensione che aleggia intorno al club. La risposta dei tifosi in vista della prima giornata di campionato è stata, ancora una volta, un’incredibile dimostrazione di amore e attaccamento ai colori biancocelesti, un segnale inequivocabile inviato direttamente alla squadra e al suo allenatore, Maurizio Sarri.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i 980 biglietti messi a disposizione dal Como per il settore ospiti dello stadio Giuseppe Sinigaglia sono andati letteralmente polverizzati in una manciata di minuti. L’annuncio dell’apertura delle vendite è stato seguito da un click-day febbrile che ha portato al tutto esaurito immediato.

Questo dato, già di per sé significativo, racconta solo una parte della storia. La presenza laziale in riva al lago, infatti, andrà ben oltre il contingente ufficiale. Si stima che, tra i tanti tifosi residenti al Nord e coloro che acquisteranno biglietti in altri settori dello stadio, il numero totale di sostenitori biancocelesti supererà ampiamente la soglia dei mille. Per la prima trasferta della stagione 2025-2026, la squadra potrà contare su una macchia di colore e calore che la farà sentire a casa.

Il significato di questa mobilitazione va oltre il semplice sostegno sportivo. In un’estate caratterizzata da un persistente clima di contestazione nei confronti della dirigenza e delle strategie societarie, i tifosi hanno voluto tracciare una linea netta. La protesta verso la società non intacca minimamente il supporto incondizionato verso chi scende in campo e chi guida la squadra dalla panchina. Questo sold out rappresenta un abbraccio caloroso a Sarri e ai suoi giocatori, un modo per caricarli di responsabilità positive e per far sentire loro che la gente laziale è al loro fianco, pronta a combattere insieme fin dal primo minuto del nuovo campionato.