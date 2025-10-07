 Lazio, Sarri deve cambiare assolutamente passo. Manca un fattore importante - Lazio News 24
Lazio, Sarri deve cambiare assolutamente passo. Manca un fattore importante

2 ore ago

Sarri
Mg Verona 06/02/2023 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Bezzi: «Sarri deve cambiare passo, serve empatia nello spogliatoio»

Durante un intervento a TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, il giornalista Gianni Bezzi ha analizzato la situazione attuale della Lazio, tra prestazioni altalenanti, problemi di spogliatoio e l’esigenza di una svolta sul piano umano e tattico da parte di Maurizio Sarri.

Bezzi non ha nascosto le difficoltà che la Lazio sta attraversando in questa fase della stagione: «Non possiamo perdere di vista il momento complicato che vive la squadra. Ci sono nubi nere, il mare è in tempesta. È una situazione difficile, ma nonostante tutto bisogna riconoscere che la Lazio non ha completamente deluso».

Nel corso del suo intervento, Bezzi ha ricordato che alcune prestazioni recenti della Lazio sono state positive: «Contro il Genoa è arrivata una vittoria importante e meritata. Anche contro il Torino, la Lazio ha mostrato personalità, riuscendo a rientrare in partita con determinazione». Tuttavia, il giornalista ha sottolineato come la squadra abbia bisogno di maggiore continuità e identità in campo.

Uno dei temi toccati da Bezzi riguarda il rapporto tra Sarri e i suoi giocatori. Secondo il giornalista, «Sarri deve diventare più empatico, entrare nel cuore dei giocatori. Lì fatica ancora. Non basta più solo la tattica: serve creare un gruppo forte anche dal punto di vista umano».

A livello tecnico, invece, la Lazio è chiamata a fare delle scelte importanti. In particolare, Bezzi mette in discussione l’utilizzo continuo di Pedro come titolare: «Pedro ha grande esperienza, ma ormai l’età si fa sentire. Non può essere sempre la prima scelta. Bisogna trovare soluzioni alternative».

Il giornalista ha quindi proposto una nuova possibile formula offensiva per la Lazio: «Se Isaksen dovesse tornare in forma, lo vedrei bene a destra, con Cancellieri spostato a sinistra. Sarri ha bisogno di dinamismo e freschezza, soprattutto sulle fasce».

La riflessione di Gianni Bezzi offre un quadro lucido della situazione attuale della Lazio: tra problemi tattici, gestione del gruppo e scelte tecniche da rivedere, il club biancoceleste è a un bivio. Se vuole rilanciarsi, serviranno risposte forti da parte dell’allenatore e della squadra, già a partire dalle prossime partite.

