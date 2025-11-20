Calciomercato Lazio: rinnovo Basic al centro delle trattative. Ecco la situazione attuale che non lascia dubbi

Il rinnovo del contratto di Basic è tornato al centro dell’attenzione della Lazio e del suo calciomercato interno. L’incontro decisivo tra l’allenatore Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste si è tenuto venerdì 14, con l’obiettivo di definire il futuro del centrocampista croato, il cui contratto attuale scadrà il 30 giugno 2026. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la volontà del club è quella di confermare il giocatore e proseguire il rapporto, ma il rinnovo richiede alcuni aggiustamenti economici e strategici.

La strategia del rinnovo

Nel contesto del calciomercato Lazio, il discorso su Basic non riguarda solo la conferma, ma anche la gestione dell’ingaggio. Il probabile scenario a zero del prossimo mercato potrebbe consentire alla società di ristrutturare il contratto del croato, confermando o riducendo gli attuali stipendi e distribuendoli su più anni. Questo approccio consentirebbe al club di mantenere un giocatore chiave senza incidere troppo sul bilancio, un elemento cruciale per la pianificazione del calciomercato Lazio e la costruzione di una squadra competitiva.

Rapporti con l’agente e ruolo in squadra

Nonostante la volontà di proseguire insieme, secondo Il Messaggero il rapporto tra la dirigenza della Lazio e gli agenti di Basic negli ultimi diciotto mesi non è stato dei migliori, segnato da incomprensioni e momenti di tensione. Tuttavia, Maurizio Sarri spinge con forza per la permanenza del centrocampista, considerandolo un giocatore incedibile. La fiducia del tecnico si riflette anche nella gestione del campo: Basic ha giocato con grande continuità nelle ultime gare, totalizzando 226 minuti tra le partite contro Genoa, Torino e Atalanta, a dimostrazione del ruolo centrale che riveste nella squadra.

Il ruolo di Basic nel progetto Lazio

Nel contesto del calciomercato Lazio, il rinnovo di Basic non è solo una questione contrattuale, ma anche un segnale strategico: confermare il centrocampista significa garantire stabilità e continuità al progetto tecnico di Sarri. La sua presenza a centrocampo è considerata fondamentale, sia per l’equilibrio della squadra che per la qualità del gioco proposto dal tecnico. La sua esperienza e capacità di gestire il ritmo della partita lo rendono un elemento chiave su cui costruire il futuro della Lazio.

Prospettive future

In sintesi, il rinnovo di Basic rappresenta una priorità nel calciomercato Lazio. Nonostante le difficoltà nelle trattative con gli agenti, il club biancoceleste e Sarri sono convinti del valore del giocatore e intenzionati a trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La sua permanenza ad oggi appare probabile, confermando Basic come uno dei punti fermi della squadra per la prossima stagione.

