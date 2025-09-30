Basic, parte il dibattito in casa Lazio? Sentite cosa ha appena detto Walter Sabatini - Lazio News 24

Lazio, Sabatini su Basic: «Rigore e intelligenza, ma non è un modello replicabile»

Le ultime dichiarazioni di Walter Sabatini hanno acceso il dibattito attorno alla Lazio e alla gestione tattica di Maurizio Sarri, ma anche al caso specifico di Toma Basic, tornato a far parlare di sé dopo mesi di silenzio e inattività. Il dirigente ha toccato diversi temi, analizzando con lucidità le dinamiche interne alla squadra biancoceleste.

Nel commentare la vittoria della Lazio, Sabatini ha sottolineato l’importanza dell’avvio sprint, con il gol immediato di Cancellieri che ha permesso alla squadra di giocare senza pressioni. «Non c’è stato il pericolo dell’ansia – ha detto – e si è visto il piacere nel cercare il gioco, senza l’obbligo di attenersi al 4-3-3 tanto caro a Sarri». Un’apertura, dunque, a un nuovo approccio tattico più flessibile, favorito anche da un confronto diretto tra allenatore e giocatori. Secondo Sabatini, infatti, sarebbe stata proprio la squadra a proporre a Sarri un assetto più libero, che ha portato a risultati positivi, come già successo ai tempi del Chelsea.

Sabatini ha anche difeso Sarri, sottolineando come l’allenatore della Lazio stia dimostrando maggiore apertura e intelligenza tattica: «Mi sembra più saggio rispetto al passato. Quest’anno non può lamentarsi: ha il campo, le coppe europee e una situazione di mercato che non dipende solo da lui».

Ma il passaggio più interessante riguarda proprio Basic, il centrocampista croato che, dopo un lungo periodo di assenza dai radar, è tornato a disposizione. «La situazione di Basic – ha spiegato Sabatini – non è un caso da prendere come modello. Si tratta di un insieme di coincidenze, defezioni e scelte personali. Va riconosciuto il suo rigore, sia dal punto di vista contrattuale che professionale, ma è chiaro che ha pensato prima di tutto a tutelare la propria posizione».

In sostanza, Basic ha sfruttato il momento per rientrare in campo, ma il suo atteggiamento, per quanto rispettabile, non rappresenta un esempio da seguire per altri calciatori. La Lazio ora si ritrova con un giocatore in più, pronto a contribuire, ma il suo percorso resta particolare e legato a circostanze non facilmente replicabili.

Il futuro di Basic alla Lazio resta comunque aperto, e le prossime settimane diranno se il suo ritorno sarà solo un episodio isolato o l’inizio di un nuovo capitolo.