Lazio, quale sarà il futuro di Basic? Spunta fuori una nuova indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Lazio in emergenza a centrocampo: possibile il reintegro di Basic. La situazione attuale

Situazione delicata in casa Lazio, alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo. Gli infortuni di Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, uniti alla squalifica di Matteo Guendouzi, hanno messo in crisi il reparto mediano dei biancocelesti. Una condizione che costringe il club capitolino a valutare soluzioni alternative in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra queste, prende sempre più quota l’ipotesi del reintegro di Toma Basic.

In vista della prossima sfida contro il Genoa, la Lazio potrebbe essere costretta a fare a meno di ben cinque centrocampisti. Un numero che ha spinto l’allenatore Maurizio Sarri a riflettere su un cambio di strategia. Durante la conferenza stampa, Sarri non ha escluso l’eventualità di rivedere in gruppo Basic, finora fuori dal progetto tecnico.

Il centrocampista croato, infatti, potrebbe essere reinserito nelle liste ufficiali della Lega Serie A, grazie a una deroga concessa in caso di emergenza per infortunio. In casi straordinari, come questo, è possibile effettuare modifiche anche al di fuori dei periodi di calciomercato, a patto che la richiesta venga inviata entro la mezzanotte del giorno precedente alla partita.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome più probabile per far spazio a Basic è quello di Manuel Lazzari, attualmente fermo ai box per problemi fisici. La scelta sembra avere una logica ben precisa: la rosa della Lazio è già abbondantemente coperta sulle fasce, mentre il centrocampo è in piena emergenza.

La situazione evidenzia un problema strutturale nella rosa della Lazio, che si trova ora a dover gestire le criticità con soluzioni d’emergenza. Il possibile ritorno di Basic rappresenta, dunque, una mossa necessaria più che una scelta tecnica, ma potrebbe rivelarsi fondamentale nel breve periodo.

La Lazio si prepara quindi alla trasferta di Genova con una rosa ridotta all’osso, ma decisa a reagire. Il reintegro di Basic, se confermato, potrebbe offrire quel minimo di equilibrio a un centrocampo decimato e aiutare i biancocelesti a superare questo momento complicato.