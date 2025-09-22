 Lazio, Basic reintegrato? Ecco chi potrebbe fargli spazio in lista
Lazio, centrocampo falcidiato da infortuni e squalifiche: e per Dele-Bashiru si teme...

Pagelle Lazio, i voti dei giornali dopo il derby con la Roma: 4 bocciature pesantissime

Infortunio Rovella: il problema all'inguine è cronico, necessario l'intervento. I possibili tempi di recupero

Le prime pagine sportive nazionali - 21 settembre 2025

basic
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Toma Basic

Lazio, Basic reintegrato? Ecco chi potrebbe fargli spazio in lista. C’è un principale indiziato al taglio per risolvere l’emergenza in mediana

L’emergenza in casa Lazio ha raggiunto il livello di guardia. La trasferta di Marassi contro il Genoa si avvicina e Maurizio Sarri si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti nel cuore del gioco: il centrocampo. Con ben cinque dei sei centrocampisti della rosa fuori causa – tra le squalifiche post-derby di Belahyane e Guendouzi e gli acciacchi di Rovella e Dele-Bashiru – il tecnico è costretto a trovare soluzioni drastiche per non presentarsi in Liguria con un reparto completamente sguarnito.

Come anticipato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di sabato, l’ipotesi più concreta per mettere una pezza è quella di attingere dai margini della rosa. La soluzione ha un nome e un cognome: Toma Bašić. Il centrocampista croato, attualmente fuori dalla lista dei 25 per la Serie A, verrebbe reintegrato per necessità.

Tuttavia, per inserire un giocatore, un altro deve essere escluso. E qui bisogna risolvere il rebus: chi sarà il sacrificato? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il principale indiziato a fargli spazio sarebbe Manuel Lazzari.

La scelta, per quanto dolorosa, seguirebbe una logica pragmatica e sarebbe dettata da due fattori chiave. In primo luogo, l’ex esterno della SPAL è attualmente fermo ai box per infortunio, rendendolo di fatto inutilizzabile nel breve periodo. In secondo luogo, anche senza di lui, il reparto dei terzini rimarrebbe ampiamente coperto, con ben quattro alternative di ruolo a disposizione di Sarri.

Si tratterebbe, dunque, di un sacrificio dettato dall’emergenza più totale, una mossa obbligata per tamponare una falla enorme in mezzo al campo. La Lazio è in una corsa contro il tempo: la decisione su questo scambio forzato è attesa a breve, nel disperato tentativo di presentare una squadra credibile a Genova.

