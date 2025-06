Lazio Baroni, Pedro saluta il mister sui social. Le parole dello spagnolo

Lazio Baroni, i commoventi saluti di Pedro per l’ormai ex allenatore della Lazio, che firmerà con il Torino

Ormai è passato qualche giorno dall’ufficialità, Marco Baroni non sarà più l’allenatore della Lazio. Seppur con un po’ di attesa, l’ex Roma Pedro ha deciso di dedicargli delle belle parole via social. Vediamo insieme le parole dello spagnolo:

BARONI-«Grazie Mister per il lavoro, l’impegno e la passione che hai messo ogni giorno. Grazie per quello che hai fatto per me e per la squadra!! Tutti noi ci aspettavamo un finale diverso di stagione e mi dispiace per com’è andata… In bocca al lupo per tutto, ci vediamo presto!»