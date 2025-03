Lazio, Baroni per il match contro l’Atalanta dovrà fare a meno di Guendouzi: il motivo

Condividi via email

Lazio, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Guendouzi per la partita contro i bergamaschi la prossima settimana: il motivo

Il pari contro il Torino rallenta la corsa della Lazio in ottica Champions League alla luce anche dei risultati delle squadre in questo weekend che gareggiano con i biancocelesti, per il piazzamento europeo.

Per le aquile non c’è un attimo di tregua, perchè oltre giovedì in cui all’Olimpico arrivano i norvegesi del Bodo Glimt, domenica la compagine capitolina dovrà vedersela contro l’Atalanta.

Per la sfida Baroni non potrà contare sulla forza di Guendouzi a centrocampo, il quale questa sera è stato ammonito ed essendo quindi diffidato salta la sfida con i bergamaschi di Gasperini