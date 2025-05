Lazio, senti Bargiggia: «Quarto posto? La Juventus è la squadra favorita»

Condividi via email

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha affrontato anche il discorso legato alla lotta Champions

Paolo Bargiggia ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com.

LE PAROLE – «La Juventus è la squadra favorita per il quarto posto, il destino passa tutto dalle loro mani. I bianconeri hanno tutto quello che serve per andare in Champions League».

L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM