Buon compleanno a Lorik Cana, eroe della Lazio del 26 maggio

Oggi la Lazio celebra il compleanno di Lorik Cana, che spegne 42 candeline. L’ex difensore e centrocampista albanese è una figura amata dai tifosi biancocelesti, avendo vestito la maglia del club in oltre cento occasioni e, soprattutto, essendo ricordato come uno degli eroi del 26 maggio 2013. Quel giorno storico, la Lazio conquistò la Coppa Italia in un derby indimenticabile contro la Roma, e Cana fu tra i protagonisti di quella vittoria epica.

Il suo arrivo nella Capitale nel 2011 fu accolto con entusiasmo, e da subito dimostrò la sua grinta e il suo attaccamento ai colori. La sua presenza in campo era sinonimo di determinazione e leadership, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi. Cana era un giocatore che non si tirava mai indietro, capace di abbinare fisicità a una buona tecnica, e il suo contributo fu fondamentale in quegli anni, culminati appunto con il trionfo in Coppa Italia. La sua carriera alla Lazio è stata costellata di momenti importanti, e il suo nome è rimasto impresso nella memoria collettiva dei sostenitori laziale, che ancora oggi lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo impegno e per i successi ottenuti insieme.

Tanti auguri a Lorik Cana e Goran Pandev 🎂#AvantiLazio pic.twitter.com/Raw9IJTSvy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 27, 2025

AUGURI – «Spegne oggi 42 candeline Lorik Cana. L’ex difensore albanese arrivò nel 2011, esordendo in maglia biancoceleste il 25 agosto dello stesso anno in occasione del preliminare di ritorno di Europa League vinto per 1-3 contro i macedoni del Rabotnicki. Cana siglò la sua prima rete con la Lazio il 10 dicembre successivo nella sfida disputata in trasferta a Lecce e vinta per 3-2. Con la maglia biancoceleste, l’ex difensore ha totalizzato complessivamente 111 presenze e 4 reti. Cana, infine, vanta la vittoria della Coppa Italia del 2013».