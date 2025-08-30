Lazio, attacco a secco: Zaccagni e Castellanos cercano il riscatto contro l’Hellas Verona

Lazio, attacco in difficoltà: Zaccagni e Castellanos cercano il riscatto nella partita contro l’Hellas Verona. I dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, non ha ancora trovato la via del gol in questo avvio di stagione. Dopo un precampionato senza reti e un esordio stagionale altrettanto sterile, l’attacco biancoceleste è chiamato a invertire la rotta.

Un reparto offensivo sotto esame

Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, e Boulaye Dia, punta senegalese dal fisico esplosivo, sono i principali terminali offensivi. Finora, però, non solo non hanno segnato, ma hanno faticato persino a creare occasioni nitide. Sulle fasce, Mattia Zaccagni — esterno offensivo italiano, ex Verona, tra i più prolifici della rosa — è chiamato a dare un contributo decisivo. L’obiettivo per lui resta la doppia cifra stagionale tra gol su azione e rigori, ma l’inizio non è stato dei più brillanti.

Zaccagni, ex dal dente avvelenato

La sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona potrebbe rappresentare la svolta. Nei sette precedenti contro la sua ex squadra, Zaccagni ha collezionato tre gol e quattro assist, confermandosi una vera spina nel fianco per i gialloblù.

Castellanos e la tradizione dell’esordio casalingo

I numeri sorridono anche a Castellanos: nelle sue prime due stagioni con la Lazio, l’argentino ha sempre segnato all’esordio casalingo in Serie A. Quest’anno punta alla terza consecutiva. La gara contro la formazione di Paolo Zanetti, allenatore pragmatico e attento alla fase difensiva, è l’occasione ideale per confermare la statistica e, soprattutto, per dissipare i dubbi di Sarri e dell’ambiente biancoceleste.

Gol annullati e voglia di rivincita

In estate e nelle prime uscite ufficiali, Castellanos ha visto annullarsi due reti: un colpo di testa contro l’Avellino e un gol in fuorigioco contro il Como. Episodi che lo hanno lasciato a quota zero, ma che non hanno intaccato la sua determinazione.

L’obiettivo: sbloccarsi e vincere

La Lazio spera che il “Taty” possa sbloccarsi proprio domenica, regalando tre punti pesanti. Nei due precedenti esordi casalinghi in cui ha segnato, la squadra ha sempre vinto: 3-2 contro l’Atalanta e 3-1 contro il Venezia. Un segnale che i tifosi sperano di rivedere anche contro l’Hellas.