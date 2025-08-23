Lazio, servono i goal degli attaccanti! Questi giocatori devono riscattarsi in vista della stagione - Lazio News 24

Lazio e Sarri: il precampionato porta dubbi, ma il gol al debutto è una certezza

Il precampionato della Lazio ha fornito a Maurizio Sarri diversi spunti di riflessione, ma ha soprattutto messo in evidenza un problema da risolvere con urgenza: la scarsa incisività del tandem offensivo formato da Castellanos e Dia. Durante le sei amichevoli disputate, infatti, le polveri dei due attaccanti sono rimaste piuttosto bagnate.

Il senegalese Dia è partito titolare solo nella sfida contro il Burnley, mentre l’argentino Castellanos, autore di sei gol nella scorsa pre-season, ha avuto il posto da titolare nelle altre cinque gare. Nonostante ciò, nessuno dei due è riuscito a incidere in modo decisivo, lasciando Sarri ancora alla ricerca della giusta formula per sbloccare l’attacco biancoceleste.

Tuttavia, nella storia recente della Lazio, c’è un dato che può portare fiducia al tecnico toscano. Negli ultimi undici anni, la punta titolare della squadra ha quasi sempre trovato il gol proprio nella gara d’esordio stagionale. Su 33 debutti, ben 28 volte è arrivata una rete da parte dell’attaccante scelto, un segnale importante che suggerisce come il primo impegno ufficiale della stagione possa rappresentare una svolta.

Il più emblematico di questi casi è senza dubbio Ciro Immobile, che per otto stagioni consecutive ha segnato al debutto, da Bergamo fino alla Supercoppa contro la Juventus, passando per partite con Bologna, Sampdoria e Lecce. Anche altre punte storiche della Lazio, come Miroslav Klose e Keità, hanno rispettato questo trend. Klose segnò alla prima uscita del 2014, mentre Keità trovò la rete nel playoff di Europa League contro il Leverkusen.

Non è da meno la scorsa stagione, quando proprio Castellanos, nonostante un’annata altalenante, ha confermato questa tradizione timbrando il momentaneo pareggio nella prima gara ufficiale contro il Venezia. Un segnale incoraggiante per la nuova stagione.

Ora, con il campionato alle porte, la Lazio e Sarri sperano che il debutto possa vedere finalmente una svolta offensiva, con la punta titolare che torni a sbloccarsi fin dalla prima partita. Sarà il momento di cancellare i dubbi nati in precampionato e di dare un segnale forte a tutto l’ambiente biancoceleste.