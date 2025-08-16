Lazio Atromitos 2-0, rissa e il solito Pedro: così Sarri chiude il pre campionato. Racconto e tabellino

Lazio Atromitos termina 2-0 in favore dei capitoli, tra la rissa e il solito Pedro così il tecnico Maurizio Sarri chiude il pre campionato

In un’atmosfera tutt’altro che amichevole, la Lazio Atromitos termina per 2-0 in favore dei capitolini. Il match, disputato a Rieti, è stato caratterizzato da un’altissima tensione, culminata in una maxi-rissa nel primo tempo che ha portato a due espulsioni e a un lungo stop del gioco.

L’episodio più discusso è avvenuto intorno alla mezz’ora, quando gli animi si sono surriscaldati dopo un duro contrasto. L’arbitro è stato costretto a estrarre il cartellino rosso per Taty Castellanos e per il difensore dell’Atromitos, Lima Santos, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini. Un evento insolito per una gara di preparazione, che ha confermato il clima di grande agonismo.

Nonostante il nervosismo, la Lazio è riuscita a mantenere la concentrazione e a sbloccare il risultato nel secondo tempo. La rete del vantaggio è arrivata al 77° minuto, quando Noslin, subentrato a Zaccagni, ha trovato la via del gol. L’ex attaccante del Verona, dopo una stagione complicata, ha dimostrato di voler recitare un ruolo da protagonista, fornendo un’ottima indicazione in ottica fantacalcio. Il raddoppio è stato segnato al 90° minuto dal solito Pedro, che ha chiuso definitivamente i giochi. La sua rete ha confermato la sua capacità di essere decisivo anche partendo dalla panchina, un’arma preziosa per mister Maurizio Sarri.

Il tecnico della Lazio ha utilizzato l’amichevole per testare diverse soluzioni e dare spazio a numerosi giocatori. Le sostituzioni, tra cui l’ingresso di Provedel al posto di Mandas a inizio ripresa, hanno permesso di valutare l’intera rosa. La vittoria finale, seppur in un clima non sereno, dà morale alla squadra biancoceleste in vista dell’inizio del campionato.

Il tecnico della Lazio ha utilizzato l'amichevole per testare diverse soluzioni e dare spazio a numerosi giocatori. Le sostituzioni, tra cui l'ingresso di Provedel al posto di Mandas a inizio ripresa, hanno permesso di valutare l'intera rosa. La vittoria finale, seppur in un clima non sereno, dà morale alla squadra biancoceleste in vista dell'inizio del campionato.

TABELLINO LAZIO ATROMITOS 2-0

MARCATORI: 77′ Noslin, 90′ Pedro

LAZIO (4-3-3): Mandas (dal minuto 46′ Provedel); Lazzari (dal minuto 46′ Marusic), Gila (dal minuto 85′ Hysaj), Provstgaard (dal minuto 73′ Romagnoli), Pellegrini (dal minuto 57′ Nuno Tavares); Dele-Bashiru (dal minuto 46′ Dia), Cataldi (dal minuto 57′ Rovella), Guendouzi (dal minuto 85′ Basic), Cancellieri (dal minuto 65′ Pedro), Castellanos, Zaccagni (dal minuto 73′ Noslin). All.: Sarri.

ATROMITOS (4-2-3-1): Choutesiotis (dal minuto 46′ Koselev); Stavropoulos, Michorl (dal minuto 80′ Karamanis), Van Weert (dal minuto 38′ Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (dal minuto 80′ Tsiloulis), Uronnen, Baku (dal minuto 80′ Tsingaras), Lima Santos, Tzovaras (dal minuto 77′ Jubitana). All.: Vokolos.