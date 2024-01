Lazio senza Immobile: il dato sulle vittorie è impressionante. Ma se manca anche Zaccagni...

Lazio col Napoli senza Immobile: il dato sulle vittorie senza il capitano è impressionante. Ma se in partita manca anche Zaccagni…

La Lazio scenderà oggi in campo priva di Immobile e Zaccagni nel delicato match contro il Napoli, in cui cercherà riscatto dopo l’ultima deludente batosta contro l’Inter in Supercoppa.

In tre gare stagionali giocate senza il capitano, spiega il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno sempre vinto, mettendo a segno otto gol. Un dato in controtendenza rispetto a quanto ci si possa aspettare, ma se manca anche Zaccagni arrivano sempre ko per 3-0 (due volte, una col Bologna e una con la Juve).