La Lazio in chiaroscuro: un’analisi completa dopo il pareggio col Galatasaray

La Lazio esce dall’amichevole con il Galatasaray con un pareggio che mette in mostra sia i punti di forza che quelli deboli dei biancocelesti

La sfida contro il Galatasaray ha mostrato una Lazio in chiaroscuro, con segnali incoraggianti ma anche problematiche da risolvere. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il pareggio per 2-2 è un risultato positivo, ottenuto contro una squadra di alto livello e più avanti nella preparazione. La mano di Maurizio Sarri si è vista chiaramente nella compattezza della squadra e nella capacità di costruire gioco, anche dal basso, per mettere in difficoltà gli avversari. La fase difensiva è stata convincente, a riprova del lavoro proficuo svolto in ritiro. A livello offensivo, la manovra ha funzionato, come dimostrato dalle tante occasioni create per Cancellieri, Pedro, Dia e Dele-Bashiru. Una delle notizie più positive è il gol ritrovato di Zaccagni, che non segnava da marzo.

Tuttavia, le criticità non mancano. La principale riguarda la sterilità dei centravanti Castellanos e Dia, entrambi a secco nonostante le buone prestazioni. La squadra deve diventare più cinica sotto porta per capitalizzare le occasioni create. Un’altra questione delicata è il dualismo tra i portieri. I due gol subiti, frutto di errori individuali di Mandas e Provedel, suggeriscono che una staffetta perenne potrebbe non essere la soluzione migliore per garantire stabilità difensiva. Sarri dovrà prendere una decisione definitiva su chi sarà il titolare per non creare incertezze in un ruolo fondamentale. In sintesi, la Lazio ha mostrato progressi significativi, ma ha bisogno di affinare l’attacco e stabilire le gerarchie tra i pali per poter affrontare al meglio l’inizio del campionato.