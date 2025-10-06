Lazio, c'era una volta il fattore casa. I numeri all'Olimpico preoccupano molto i biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, allarme all’Olimpico: nel 2025 solo 5 vittorie su 13 gare casalinghe

Il 2025 si sta rivelando un anno complesso per la Lazio, soprattutto tra le mura amiche. Lo stadio Olimpico, un tempo fortino inespugnabile, sembra ormai essersi trasformato in un terreno difficile per i biancocelesti, che faticano a imporsi davanti al proprio pubblico. L’ultimo campanello d’allarme è arrivato con il pareggio per 1-1 contro il Torino, un risultato che conferma una tendenza preoccupante.

Il match contro i granata ha visto la Lazio strappare un punto grazie a un rigore procurato da Noslin e trasformato da Cataldi, ma il pareggio ha lasciato ancora una volta l’amaro in bocca. I biancocelesti hanno raccolto appena cinque vittorie nelle tredici partite casalinghe giocate nel 2025, a fronte di ben otto pareggi, un dato che nessun’altra squadra nei principali cinque campionati europei può eguagliare.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, sette di questi pareggi erano maturati sotto la guida di Marco Baroni, contro avversari di ogni livello: Como, Napoli, Udinese, Torino, Roma, Parma e Juventus. L’unico pareggio in casa con Maurizio Sarri al timone è arrivato proprio sabato scorso, sempre contro il Torino. Un dato che, pur con un cambio in panchina, sembra non voler cambiare rotta.

La Lazio di Sarri era riuscita momentaneamente a risollevare la testa con il roboante 4-0 rifilato all’Hellas Verona, una vittoria che aveva interrotto un digiuno interno che durava dal 9 febbraio, giorno dello schiacciante 5-1 al Monza. Tuttavia, la sconfitta nel derby contro la Roma e il nuovo passo falso contro i granata hanno riacceso dubbi e malumori.

Il problema non è solo statistico, ma anche psicologico. I tifosi iniziano a mostrare segni di impazienza, e la squadra sembra soffrire la pressione di un ambiente sempre più esigente. Il rendimento in trasferta è paradossalmente migliore, ma per una squadra che ambisce a traguardi europei, l’Olimpico dovrebbe rappresentare una risorsa, non un ostacolo.

Ora, con la sosta per le nazionali, la Lazio ha l’occasione per resettare e ripartire. Sarri spera di recuperare uomini chiave come Vecino e Pellegrini, mentre Guendouzi è pronto al rientro. Ma per invertire la rotta, servirà soprattutto ritrovare certezze e punti proprio davanti al pubblico amico.