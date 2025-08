Lazio AIC, incontro istituzionale a Formello: focus su diritti, previdenza e riconoscimenti

Lazio AIC, incontro istituzionale oggi a Formello: focus su diritti, previdenza e riconoscimenti. Tutti i dettagli a riguardo

Il centro sportivo di Formello ha ospitato ieri un importante incontro tra la S.S. Lazio e i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), in un appuntamento che rientra nel calendario delle visite istituzionali previste per la stagione. Presenti all’incontro il presidente dell’AIC Umberto Calcagno, figura centrale nella tutela dei diritti dei calciatori professionisti, il vice-presidente vicario Davide Biondini, ex centrocampista con una lunga carriera in Serie A tra Cagliari, Sassuolo e Atalanta, e il direttore generale Gianni Grazioli, responsabile delle relazioni operative dell’associazione.

Durante la riunione, come riportato da Il Corriere dello Sport, sono stati affrontati temi di grande rilevanza per la categoria. In primo piano l’accordo collettivo di lavoro, che regola i rapporti tra club e tesserati, con particolare attenzione alle garanzie contrattuali e ai diritti previdenziali. Si è discusso anche del fondo di fine carriera, uno strumento fondamentale per assicurare una maggiore stabilità economica ai calciatori al termine dell’attività agonistica.

Un altro punto all’ordine del giorno è stato il processo di votazione per la Top 11 del campionato di Serie A 2024/2025, un riconoscimento annuale che premia i migliori interpreti del torneo. L’iniziativa dell’AIC proseguirà poi con la visita all’Inter presso il centro sportivo di Appiano Gentile, dove i rappresentanti dell’associazione incontreranno la rosa nerazzurra e lo staff tecnico guidato da Chivu, ex allenatore del Parma e attuale tecnico dei nerazzurri.

Questi incontri rappresentano un momento di confronto diretto tra l’AIC e i calciatori, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui diritti professionali e promuovere una cultura sportiva più equa e sostenibile. La Lazio, da sempre attenta alle dinamiche associative, ha confermato il proprio impegno nel dialogo con le istituzioni del calcio italiano.