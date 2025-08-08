Lazio, quel difensore biancoceleste è sempre più lontano: il francese verso l’addio, i dettagli

Lazio, quel difensore biancoceleste è sempre più lontano: il francese verso l’addio, tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Samuel Gigot, roccioso difensore centrale francese classe 1993, sembra ormai segnato: la sua permanenza alla Lazio appare sempre più improbabile. Il giocatore, fermo ai box dal 22 luglio a causa di un fastidioso problema alla schiena, non rientra nei piani tecnici di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio propositivo e per la predilezione verso difensori abili nella costruzione dal basso.

Gigot, arrivato a Roma con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi nel sistema tattico del tecnico toscano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrale continua ad allenarsi in solitaria all’interno delle strutture del club, lontano dal gruppo squadra. A tenerlo aggiornato sulla situazione è il club manager Angelo Bianchi, che comunica con il giocatore in francese, cercando di facilitare il dialogo in vista di una possibile uscita.

Interesse dall’estero: Dubai e Qatar osservano Gigot

Sul difensore ex Marsiglia e Spartak Mosca si sono accesi i riflettori di alcune squadre provenienti dal Medio Oriente, in particolare da Dubai e dal Qatar. L’interesse è concreto e la sensazione è che, con un’offerta compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro, la Lazio possa dare il via libera alla cessione. Una cifra che permetterebbe al club capitolino di liberarsi di un ingaggio non più funzionale al progetto tecnico e di reinvestire eventualmente su profili più adatti alle esigenze di Sarri.

Gigot fuori dai piani: la Lazio valuta alternative

La situazione di Samuel Gigot rappresenta uno dei nodi da sciogliere nel mercato in uscita della Lazio. Con il campionato alle porte, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per snellire la rosa e trovare soluzioni per i giocatori fuori dal progetto. L’addio del difensore francese potrebbe aprire nuovi scenari, sia in termini economici che tattici, per una squadra che punta a consolidarsi nelle zone alte della classifica.